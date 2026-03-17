BARCLAYS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 33,18EUR auf Tradegate (17. März 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Mathieu Robilliard
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39,50
Kursziel alt: 39,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mathieu Robilliard
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39,50
Kursziel alt: 39,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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