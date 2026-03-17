K+S blickt vorsichtig optimistisch ins neue Geschäftsjahr

Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S (DE000KSAG888) blickt nach einem operativen Gewinnanstieg im vergangenen Jahr vorsichtig optimistisch auf 2026. Das Kassler Unternehmen steigerte 2025 das operative Ergebnis (EBITDA) auf rund 613 Mio. Euro nach 558 Mio. Euro im Vorjahr, während der Umsatz mit 3,65 Mrd. Euro stabil blieb. Treiber des Ergebnisses waren höhere Preise im Landwirtschaftsgeschäft sowie bei Industrieprodukten, die gestiegene Energie- und Personalkosten weitgehend ausgleichen konnten. Für das laufende Jahr stellt CEO Meyer ein EBITDA zwischen 600 und 700 Mio. Euro in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit etwa 629 Mio. Euro gerechnet. Rückenwind erwartet K+S vor allem von einer Erholung der Kalipreise sowie einer steigenden weltweiten Nachfrage, insbesondere im Überseemarkt Brasilien sollten die Preise zulegen.

Mit dem Discounter der DZ Bank (DE000DY8C5L4) sichern sich Anleger zum Preis von 15,20 Euro einen Puffer von 11,9 Prozent. Die Renditechance liegt bei 0,80 Euro oder 19,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.6.26 auf oder über dem Cap bei 16 Euro schließt, ansonsten gibt’s eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 29,8 Prozent Puffer (September)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PK8J9H0) ist mit dem Bonusbetrag und Cap von 18 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 12 Euro bis zum 18.9.26 nie verletzt wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag von 18 Euro; andernfalls einen Barausgleich. Beim Preis von 16,80 Euro sind maximal 1,20 Euro oder 15,4 Prozent p.a. drin. Gut: 2 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld!).

Einkommensstrategie mit 9,25 Prozent Kupon (Dezember)

Die Aktienanleihe von HSBC mit der ISIN DE000HT5SFB7 zahlt einen festen Kupon von 9,25 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari steigt die effektive Rendite auf 13 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 auf oder über dem Basispreis von 16 Euro schließt. Andernfalls erhalten Anleger die Lieferung von 62 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 16 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Der Konflikt am Golf und die Blockade der Straße von Hormus könnten bei den Düngemittelpreisen für Aufrieb sorgen: die Produkte sind energieintensiv, Produktions- und Lieferengpässe drohen, Transport- und Versicherungspreise steigen. Wer davon ausgeht, dass die Kalipreise im nächsten Jahr zumindest stabil bleiben, kann mit Zertifikaten interessante Seitwärtsrenditen vereinnahmen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von K+S Aktien oder von Anlageprodukten auf K+S Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de