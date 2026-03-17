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    Springer Nature Aktie dreht auf +8,17 % - 17.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Springer Nature Aktie bisher um +8,17 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Springer Nature Aktie.

    Besonders beachtet! - Springer Nature Aktie dreht auf +8,17 % - 17.03.2026
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Springer Nature ist ein führender wissenschaftlicher Verlag, der Bücher, Zeitschriften und digitale Plattformen anbietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Elsevier und Wiley. Das Unternehmen hebt sich durch seine Open-Access-Initiativen und Markenpräsenz ab.

    Springer Nature Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Springer Nature Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,17 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Springer Nature Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,290, mit einem Plus von +8,17 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Springer Nature Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,21 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Springer Nature Aktie damit um +11,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Springer Nature -21,37 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,22 % geändert.

    Springer Nature Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,00 %
    1 Monat +9,22 %
    3 Monate -17,21 %
    1 Jahr -35,77 %

    Informationen zur Springer Nature Aktie

    Es gibt 199 Mio. Springer Nature Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,23 Mrd.EUR € wert.

    Springer Nature will nach Umsatz- und Ergebnisplus weiter wachsen


    Der Wissenschaftsverlag Springer Nature blickt nach Zuwächsen im vergangenen Jahr zuversichtlich auf 2026. "Unser erstes vollständiges Jahr als börsennotiertes Unternehmen war von einer starken Dynamik geprägt", sagte Unternehmenschef Frank …

    Dax recht stabil - Anleger warten ab


    Der Dax hat sich am Dienstag relativ stabil gehalten. Nach einem soliden Wochenstart und trotz des wieder leicht höheren Ölpreises gab der deutsche Leitindex im frühen Handel nur moderat um 0,2 Prozent auf 23.515 Punkte nach. Der MDax der …

    Dax etwas leichter - Ölpreise bleiben im Fokus


    Nach seinem soliden Wochenauftakt dürfte sich der Dax am Dienstag trotz eines wieder leicht höheren Ölpreises relativ stabil halten. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,3 Prozent …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Springer Nature

    Wolters Kluwer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %. RELX notiert im Minus, mit -0,60 %.

    Springer Nature Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Springer Nature Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Springer Nature Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Springer Nature

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    +12,27 %
    +10,14 %
    -12,12 %
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    ISIN:DE000SPG1003WKN:SPG100



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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