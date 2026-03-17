Springer Nature Aktie dreht auf +8,17 % - 17.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Springer Nature Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,17 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Springer Nature Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,290€, mit einem Plus von +8,17 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Springer Nature ist ein führender wissenschaftlicher Verlag, der Bücher, Zeitschriften und digitale Plattformen anbietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Elsevier und Wiley. Das Unternehmen hebt sich durch seine Open-Access-Initiativen und Markenpräsenz ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Springer Nature Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,21 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Springer Nature Aktie damit um +11,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Springer Nature -21,37 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,22 % geändert.

Springer Nature Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,00 % 1 Monat +9,22 % 3 Monate -17,21 % 1 Jahr -35,77 %

Informationen zur Springer Nature Aktie

Es gibt 199 Mio. Springer Nature Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,23 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Springer Nature

Wolters Kluwer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %. RELX notiert im Minus, mit -0,60 %.

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Ob die Springer Nature Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Springer Nature Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.