WARBURG RESEARCH stuft COMMERZBANK AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 34,80 Euro auf "Hold" belassen. Das freiwillige öffentliche Aktientauschangebot der italienischen Großbank Unicredit decke sich mit deren Anliegen, die Marktposition in Deutschland auszubauen, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar. Nach dem Angebot könne Unicredit nun weitere Commerzbank-Aktien am Markt kaufen, ohne dafür aktienrechtliche Hürden beachten zu müssen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 32,23EUR auf Tradegate (17. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34,80
Kursziel alt: 34,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34,80
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