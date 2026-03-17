Der Markt für Business-Flugzeuge wächst – und FACC ist mit an Bord

Sowohl der Markt für kommerzielle Verkehrsflugzeuge als auch das Segment der Business Jets verzeichnen derzeit steigende Auslieferungszahlen. Dies dürfte auch für deren Zulieferer und Partner-Unternehmen von Vorteil sein.

Honeywell-Studie konstatiert Nachfragewachstum

Der Markt für Business-Jets befindet sich nach Einschätzung des US-Technologiekonzerns Honeywell (ISIN: US4385161066) in einer Phase des anhaltenden Wachstums. Der jüngste, im Oktober 2025 veröffentlichte Global Business Aviation Outlook – die 34. Ausgabe dieser Branchenstudie – prognostiziert für die kommende Dekade insgesamt 8.500 neue Auslieferungen mit einem Gesamtwert von 283 Milliarden Dollar, dem höchsten jemals verzeichneten Wert.

Für 2026 erwarten die Analysten einen weiteren Anstieg der Auslieferungszahlen um rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr, langfristig soll das Segment um durchschnittlich drei Prozent jährlich wachsen. Als wesentliche Treiber gelten die steigende Nachfrage nach Fractional-Ownership-Anbietern (Teileigentum von Flugzeugen), eine wachsende Zahl wohlhabender Privatpersonen sowie günstige steuerliche Rahmenbedingungen in wichtigen Märkten. So planen zum Beispiel mehr als 90 Prozent der befragten Betreiber in Nordamerika, ihre Flugaktivitäten im laufenden Jahr zumindest auf dem Niveau des Vorjahres zu halten.

FACC beliefert auch die Hersteller von Business-Jets

Von dieser Marktdynamik profitiert auch der österreichische Luftfahrtzulieferer FACC (ISIN: AT00000FACC2): Rund 20 Prozent des Konzernumsatzes entfallen mittlerweile auf das Business-Jet-Segment, wie aus der Investorenpräsentation zum dritten Quartal 2025 hervorgeht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die erfassten Auslieferungszahlen in Q3 2025 insgesamt um 15 Prozent, bei Large Jets sogar um 38 Prozent. Dass dieses Standbein strategisch wertvoll ist, zeigte sich besonders während der Covid-Pandemie. Damals kam der kommerzielle Luftverkehr weitgehend zum Erliegen, während die Nachfrage nach privaten Geschäftsreiseflugzeugen aber vergleichsweise stabil blieb.