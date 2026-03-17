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    Aktie zieht kräftig an!

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    KI-Angst verflogen? Springer Nature liefert starke Zahlen und Top-Ausblick

    Springer Nature überzeugt mit starkem Gewinnsprung, wachsendem Open-Access-Geschäft und optimistischem Ausblick. Trotz KI-Sorgen zeigt sich das Geschäftsmodell robust – die Aktie reagiert mit deutlichen Kursgewinnen.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie zieht kräftig an! - KI-Angst verflogen? Springer Nature liefert starke Zahlen und Top-Ausblick
    Foto: Markus C. Hurek - dpa

    Springer Nature startet mit Rückenwind ins neue Börsenjahr. Nach einem dynamischen ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen legt der Wissenschaftsverlag nicht nur starke Zahlen vor, sondern schürt auch neue Wachstumsfantasie bei Investoren. Die Aktie reagierte prompt und sprang im frühen Handel um rund 8 Prozent an die Spitze des SDax.

    Auf Sicht von 6 Monaten steht allerdings immer noch ein Minus von rund 25 Prozent zu Buche. Der Kurssprung vom Dienstag ist damit eher ein zarter Versuch einer Erholung vom Allzeittief als der Beginn einer neuen Kursrallye.

    Springer Nature

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    ISIN:DE000SPG1003WKN:SPG100

    Im Geschäftsjahr 2025 steigerte der Konzern den Umsatz auf 1,93 Milliarden Euro nach 1,85 Milliarden Euro im Vorjahr. Noch deutlicher fiel der Ergebnissprung aus: Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn vervielfachte sich auf rund 356 Millionen Euro. Neben der operativen Entwicklung profitierte das Unternehmen dabei auch von einem verbesserten Finanzergebnis.

    Treiber des Wachstums bleibt das Forschungsgeschäft. Insbesondere Open-Access-Publikationen entwickeln sich zum zentralen Motor. Mehr als die Hälfte aller veröffentlichten Forschungsartikel erscheint inzwischen in diesem Modell, die Zahl der publizierten Beiträge legte insgesamt zweistellig zu. Parallel baut Springer Nature seine Vertragsbasis mit Universitäten und Forschungseinrichtungen konsequent aus.

    Auch technologisch positioniert sich der Verlag neu. Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz sollen den Publikationsprozess effizienter machen und zusätzliche Erlösquellen erschließen. Statt unter KI zu leiden, könnte das Unternehmen langfristig sogar profitieren – schließlich sind hochwertige, geprüfte Forschungsdaten ein zentraler Rohstoff für viele KI-Anwendungen.

    Finanziell zeigt sich der Konzern ebenfalls solide. Der Free Cashflow stieg deutlich auf 298 Millionen Euro, während die Verschuldung spürbar reduziert wurde. Aktionäre sollen eine Dividende von 0,83 Euro je Aktie erhalten, was einer Rendite von rund 5,5 Prozent entspricht.

    Für 2026 stellt das Management weiteres Wachstum in Aussicht. Der Umsatz soll organisch um 5 bis 6 Prozent zulegen, gleichzeitig wird eine Verbesserung der operativen Marge erwartet. Damit liegt die Prognose über den bisherigen Markterwartungen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 15,90EUR auf Tradegate (17. März 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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