Israel
Wichtiger iranischer Funktionär Laridschani getötet
Für Sie zusammengefasst
- Ali Laridschani in Teheran im Luftangriff getoetet
- Israel Katz meldete Toetung bei gezieltem Angriffa
- Generalsekretaer Sicherheitsrats Teheran getoeteda
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
TEHERAN (dpa-AFX) - Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Laridschani ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz nach Angaben seines Büros erklärte, kam der Generalsekretär des Sicherheitsrats bei einem gezielten Angriff in der Nacht ums Leben./arb/DP/nas
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