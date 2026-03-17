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    Deutsche Anleihen

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    Wenig verändert - Gestiegene Ölpreise bewegen kaum

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Bundesanleihen kaum verändert 2026
    • Rendite zehnjaehriger Bundesanleihe bei 293 Proz
    • Gestiegene Oelpreise schueren Inflationsgefahren EZB
    Deutsche Anleihen - Wenig verändert - Gestiegene Ölpreise bewegen kaum
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag bei 126,28 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,93 Prozent.

    Die erneut gestiegenen Rohölpreise bewegten die Anleihen zunächst kaum. Zuletzt hat der Iran seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf verstärkt. Die Angriffe Teherans intensivieren sich zu einem Zeitpunkt, an dem sich Sorgen vor Lieferengpässen verstärken, nachdem der Krieg im Nahen Osten in seine dritte Woche geht.

    Die gestiegenen Ölpreise schürten zuletzt Inflationsgefahren. Dies könnte dazu führen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) doch noch in diesem Jahr ihre Leitzinsen anheben wird. An diesem Donnerstag wird jedoch noch keine Änderung erwartet. Aussagen von EZB-Präsidentin Lagarde könnten jedoch den Markt bewegen.

    "Anleger werden weiter die Entwicklungen im Nahen Osten abwarten und sich taktisch zunehmend auf die zahlreichen bevorstehenden Zentralbankmeetings positionieren", schreiben Experten der Dekabank. Am Vormittag könnten noch die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die Märkte bewegen. Es wird angesichts des Iran-Kriegs eine Eintrübung erwartet./jsl/jkr/stk




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