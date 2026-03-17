Wenig verändert - Gestiegene Ölpreise bewegen kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag bei 126,28 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,93 Prozent.

Die erneut gestiegenen Rohölpreise bewegten die Anleihen zunächst kaum. Zuletzt hat der Iran seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf verstärkt. Die Angriffe Teherans intensivieren sich zu einem Zeitpunkt, an dem sich Sorgen vor Lieferengpässen verstärken, nachdem der Krieg im Nahen Osten in seine dritte Woche geht.