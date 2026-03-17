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    XRP zieht an BNB vorbei – Kursrallye katapultiert Token zurück in die Top 4

    Am Dienstag legt der Kryptomarkt weiter zu – und eine Kryptowährung sticht dabei besonders hervor: XRP.

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    Neues Ranking - XRP zieht an BNB vorbei – Kursrallye katapultiert Token zurück in die Top 4
    Foto: Dall-E

    Am Dienstagvormittag legt XRP um mehr als vier Prozent auf 1,52 US-Dollar zu und baut damit das Wochenplus auf über 8,5 Prozent aus. Mit dem jüngsten Kursschub gelingt es XRP den Binance Coin (BNB) zu überholen und klettert damit zurück auf Platz vier der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.

    Mit aktuell rund 93,5 Milliarden US-Dollar liegt XRP nun knapp vor BNB, das auf etwa 92,1 Milliarden US-Dollar kommt. Damit sichert sich XRP eine Rangposition, die es seit mehreren Wochen nicht mehr innehatte.

    Breite Erholung treibt Kryptowährungen an

    Die Entwicklung bei XRP steht im Kontext eines insgesamt positiven Marktumfelds. Die globale Marktkapitalisierung des Kryptosektors steigt um rund 1,4 Prozent auf 2,54 Billionen US-Dollar. Während Ethereum ein Plus von vier Prozent verbucht, legt Bitcoin um 1,8 Prozent zu. Die Mehrheit der größten Kryptowährungen notieren damit im grünen Bereich.

    Volumenexplosion und steigendes Open Interest

    Der jüngste Ausbruch von XRP über die Marke von 1,50 US-Dollar wurde von einem massiven Anstieg des Handelsvolumens begleitet. Dieses schnellte um 125 Prozent auf 3,22 Milliarden US-Dollar nach oben.

    Parallel dazu zeigt sich eine bemerkenswerte Entwicklung bei den Futures-Daten: Das Open Interest auf Binance ist seit Ende Oktober um 59 Prozent gestiegen und liegt aktuell bei rund 353 Millionen XRP.

    Trotz des aktuellen Anstiegs ist noch viel Luft nach oben. Während XRP im Oktober 2025 noch bei etwa 2,39 US-Dollar gehandelt wurde, liegt der aktuelle Kurs rund 37 Prozent darunter. Noch deutlicher wird die Diskrepanz im Vergleich zum Hoch vor dem Crash im September, als der Token über 3,60 US-Dollar notierte.

    Technisches Bild: Entscheidende Zone im Fokus

    Mit dem Durchbruch über die Widerstandszone bei 1,40 US-Dollar hat XRP ein wichtiges technisches Signal geliefert. Nun richtet sich der Blick der Marktteilnehmer auf den Bereich zwischen 1,50 und 1,60 US-Dollar.

    Sollte es XRP gelingen, die Zone über 1,50 US-Dollar nachhaltig zu verteidigen, könnte sich der Aufwärtstrend weiter beschleunigen. Ob sich dieser Bereich als stabile Unterstützung etabliert oder als erneuter Fehlausbruch entpuppt, dürfte kurzfristig entscheidend sein. Die steigende Marktaktivität und das wachsende Open Interest geben der aktuellen Bewegung zwar strukturelle Unterstützung – gleichzeitig steigt aber auch das Risiko, dass sich übermäßige Hebelpositionen erneut negativ auswirken könnten.

    Fed-Entscheidung als möglicher Katalysator

    Neben marktspezifischen Faktoren rückt nun die Geldpolitik der US-Notenbank in den Mittelpunkt. Die Federal Reserve beginnt heute ihre Sitzung, deren Ergebnis am Mittwoch erwartet wird.

    Zwar gilt eine Zinspause im Bereich von 3,5 bis 3,75 Prozent mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent als weitgehend eingepreist. Doch entscheidend dürfte weniger die Zinsentscheidung selbst sein, sondern vielmehr der Ausblick der Notenbank.

    Insbesondere das sogenannte "Dot Plot" sowie die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell könnten richtungsweisend für Risikoanlagen sein.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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