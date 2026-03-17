Talanx verlängert Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 108,5 auf Tradegate (17. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +5,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 28,02 Mrd..

Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 143,00EUR was eine Bandbreite von +15,53 %/+32,16 % bedeutet.