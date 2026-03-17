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    Talanx verlängert Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig

    Für Sie zusammengefasst
    • Talanx verlaengert Leue Vertrag bis Juni 2030frist
    • Leue fuehrte Talanx seit Mai 2018 erfolgreich fort
    • Aktie legte letzt um rund ein komma sieben Prozent
    Talanx verlängert Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat den Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig bis Juni 2030 verlängert. "Herr Leue hat den Konzern als Vorstandsvorsitzender seit Mai 2018 kontinuierlich und äußerst erfolgreich entwickelt", sagte Aufsichtsratschef Herbert Haas laut einer Mitteilung am Dienstag. Der Aufsichtsrat sei davon überzeugt, dass er mit seinem Team diesen Weg auch in den kommenden Jahren fortsetzen werde. Die Aktie legte zuletzt um rund 1,7 Prozent zu./mne/nas

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    ISIN:DE000TLX1005WKN:TLX100

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

    Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 108,5 auf Tradegate (17. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +5,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 28,02 Mrd..

    Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 143,00EUR was eine Bandbreite von +15,53 %/+32,16 % bedeutet.




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