Talanx verlängert Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig
- Talanx verlaengert Leue Vertrag bis Juni 2030frist
- Leue fuehrte Talanx seit Mai 2018 erfolgreich fort
- Aktie legte letzt um rund ein komma sieben Prozent
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat den Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig bis Juni 2030 verlängert. "Herr Leue hat den Konzern als Vorstandsvorsitzender seit Mai 2018 kontinuierlich und äußerst erfolgreich entwickelt", sagte Aufsichtsratschef Herbert Haas laut einer Mitteilung am Dienstag. Der Aufsichtsrat sei davon überzeugt, dass er mit seinem Team diesen Weg auch in den kommenden Jahren fortsetzen werde. Die Aktie legte zuletzt um rund 1,7 Prozent zu./mne/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 108,5 auf Tradegate (17. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +5,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 28,02 Mrd..
Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 143,00EUR was eine Bandbreite von +15,53 %/+32,16 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Talanx - TLX100 - DE000TLX1005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Talanx. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
mal gespannt was Talanx mit 39% mehr Cash von Hannover anfangen will ;-)
Hannover Rück steigert Gewinn und Dividende und stärkt nachhaltige Ertragskraft signifikant
- Nettokonzerngewinn steigt deutlich um 13,4 % auf 2,6 Mrd. EUR
- Rückversicherungsumsatz (brutto) wächst währungskursbereinigt um 4,7 %
- Schaden-Rückversicherung: Gutes Ergebnis bei Stärkung der Resilienz in den Schadenreserven; Großschäden unterhalb des budgetierten Erwartungswertes
- Personen-Rückversicherung: Rückversicherungs-Serviceergebnis oberhalb der Prognose
- Kapitalanlagerendite aufgrund aktiver Realisierung stiller Lasten bei 2,5 %
- Eigenkapitalrendite mit 21,4 % deutlich über strategischem Zielwert
- Dividendenvorschlag: Steigerung um 39 % auf 12,50 EUR je Aktie
- Ausblick für 2026 vollumfänglich bestätigt: Konzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR erwartet
Die Aktie ist auf Jahressicht 33% im Plus - und das bei einem konservativen Wert, keinem Zockerpapier. Was erwartest Du denn?
Dass wir zügig das all time high knacken, erwarte ich hier eher nicht. Im Moment ist eine Menge Glück im Spiel, da die Großschadenlage entspannt war. Das kann sich aber schnell ändern. Spannend wird tatsächlich die Frage, was man mit dem soliden Cash-Polster anfangen wird. Aktienrückkäufe sind nicht gewollt, eine gute Dividende ist ja schon geplant. Bleiben Übernahmen und da bin ich froh, dass der Vorstand nicht blind alles kauft, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Da die Aktie in den letzten Jahren sehr gut gelaufen ist, kann ich es auch verstehen, dass einige Anleger Gewinne mitnehmen.