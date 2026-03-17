Lucid stellt seine kommende MidsizePlattform vor, kündigt neue wiederkehrende Einnahmequellen an und skizziert einen konsequenten Weg zur profitablen Skalierung

Die vielschichtige Strategie zur Erreichung der Rentabilität umfasst: Erweiterte Umsatzströme in den Bereichen Software und Mobilität, Skaleneffekte in der Fertigung, eine konsequente Kapitalallokation sowie erhebliche Kostensenkungen bei den Materialkosten

Das Unternehmen gab wichtige technische und strategische Details zu seiner kommenden Midsize-Plattform bekannt, die segmentführende Funktionen bei verbesserter Fertigungseffizienz und geringeren Kosten bietet

Die Plattform umfasst drei Modelle, wobei die ersten beiden Lucid Cosmos und Lucid Earth sind

Hervorgehoben wurden fortgeschrittene Gespräche mit Uber zur Fertigstellung einer Vereinbarung über den Einsatz von Fahrzeugen auf Basis der Midsize-Plattform von Lucid in einem Umfang, der dem des Gravity-Robotaxi-Programms entspricht, mit der Absicht, diesen Umfang im Laufe der Zeit auszuweiten

Vorstellung von Lunar, einem speziell angefertigten Robotaxi-Konzept auf Basis der Midsize-Plattform

Der neue Atlas-Antrieb baut Lucids Führungsposition im Bereich Effizienz weiter aus und senkt gleichzeitig die Kosten

NEWARK, Kalifornien, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der weltweit fortschrittlichsten softwaredefinierten Fahrzeuge und Technologien, gab heute eine umfassende Finanz- und Produktstrategie bekannt, die darauf abzielt, das Geschäft auszubauen, den Weg zur Rentabilität und zu einem positiven freien Cashflow zu beschleunigen sowie die technologische Führungsposition auf volumenstärkere Premium-Segmente des globalen Automobilmarktes auszuweiten.

Auf dem Lucid Investor Day in New York stellte das Unternehmen die wichtigsten technischen und strategischen Aspekte seiner kommenden Midsize-Plattform vor und präsentierte seinen Elektroantrieb der nächsten Generation, den Atlas. Lucid gab zudem einen Ausblick auf geplante Software- und Technologie-Updates, darunter einen KI-Assistenten für das Fahrzeug sowie seine Roadmap für autonomes Fahren, und bekräftigte seine Strategie, Software und Dienstleistungen im Zuge der Skalierung zu monetarisieren.

Lucid hob zudem den weiteren Ausbau seiner strategischen Partnerschaft mit Uber hervor, da die Unternehmen derzeit eine Vereinbarung über den Einsatz von Fahrzeugen auf Basis der Lucid-Midsize-Plattform in einem Umfang abschließen, der dem des Gravity-Robotaxi-Programms entspricht, wobei eine schrittweise Ausweitung beabsichtigt ist.