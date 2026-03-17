GOLDMAN SACHS stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Neutral" belassen. Die wichtigsten Bestandteile des Ausblicks auf 2026 - die Ziele für das operative Ergebnis und den Free Cashflow - lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Patrick Creuset am Dienstag./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:35 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:35 / CET
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Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,72 % und einem Kurs von 75,75EUR auf Tradegate (17. März 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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