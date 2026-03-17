GOLDMAN SACHS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der solide Mittelfristausblick entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb James Quigley am Dienstag vor dem Start des Kapitalmarkttags der Mutter Sartorius./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 169,7EUR auf Tradegate (17. März 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 235,00 € , was eine Steigerung von +46,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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