GOLDMAN SACHS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der solide Mittelfristausblick entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb James Quigley am Dienstag vor dem Start des Kapitalmarkttags der Mutter Sartorius./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 169,7EUR auf Tradegate (17. März 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
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