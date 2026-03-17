Kodiak gewährt Aktienoptionen

17. März 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute die jährliche Gewährung von Aktienoptionen (die „Optionen“) an Führungskräfte, Mitarbeiter, Direktoren, Berater und Consultants des Unternehmens bekannt. Die Optionen wurden gemäß dem von den Aktionären des Unternehmens genehmigten Aktienoptionsplan gewährt und unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange sowie allen geltenden regulatorischen Sperrfristen.

Kodiak hat 2.044.000 Optionen gewährt, die zu einem Preis von 0,92 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Zuteilungsdatum ausgeübt werden können, wobei 1/3 sofort und 1/3 in jedem folgenden Jahr unverfallbar wird. Weitere 25.000 Optionen, die zu einem Preis von 0,92 CAD pro Aktie ausgeübt werden können, wurden einem Berater des Unternehmens für einen Zeitraum von einem Jahr gewährt; diese werden in vier gleichen Raten über 12 Monate unverfallbar.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bekannte Mineralvorkommen mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten beherbergen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ergiebigen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einer etablierten Bergbauregion mit produzierenden Minen und einer ausgezeichneten Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Distrikts mit Potenzial für künftige wirtschaftliche Entwicklung auf. Die erste Mineralressourcenschätzung, die 2025 veröffentlicht wurde, beschreibt sieben bedeutende Lagerstätten und unterstreicht die Größe und das Potenzial des Projekts. Alle bekannten Lagerstätten sind weiterhin erweiterungsfähig, und zahlreiche Ziele auf dem Grundstück müssen noch untersucht werden. Kodiak setzt die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, mit dem Ziel, neue Entdeckungen zu machen und weitere kritische Masse aufzubauen, um die nächste Mine der Region zu werden.