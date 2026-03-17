GOLDMAN SACHS stuft Springer Nature auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei etwas besser als gedacht, schrieb James Tate am Dienstag nach der ansonsten erwartungsgemäßen Jahresbilanz des Wissenschaftsverlages./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,69 % und einem Kurs von 16,24EUR auf Tradegate (17. März 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.