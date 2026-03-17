GOLDMAN SACHS stuft Springer Nature auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei etwas besser als gedacht, schrieb James Tate am Dienstag nach der ansonsten erwartungsgemäßen Jahresbilanz des Wissenschaftsverlages./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,69 % und einem Kurs von 16,24EUR auf Tradegate (17. März 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Tate
Analysiertes Unternehmen: Springer Nature
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Tate
Analysiertes Unternehmen: Springer Nature
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte