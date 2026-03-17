Jeder zweite Privatanleger hält mindestens zehn Prozent Gold im Portfolio

Jetzt enttäuschst du mich aber wirklich 🤯….solche abgelutschten Phrasen hier zum 1000 mal rauszuhauen. Dann sage ich …Guten Appetit beim Essen deiner Baumwollblättchen 🤪

und jetzt mal Butter bei die Fische . Du dröhnst uns hier mit möglichen Gold und Silber Charts und Korrekturen voll , nur um uns zu zeigen was möglich ist ?

und zwei Tage später schreibst du : Ja Leute …ich habe es euch gesagt ,warum habt ihr Silber oder Gold nicht verkauft….mit irgendeinen Grinse-Smilechen

dann geht es ,fast immer wieder nach oben und du hast auf einmal wieder gekauft .

und das soll uns alles nur zeigen , was möglich ist ? Ganz ehrlich ….wenn dir beim Abwasch langweilig ist , dann höre dir eine spannendes Hörspiel an.

Gar nicht zu glauben, was du hier kritzelst .