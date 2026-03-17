Gold ist Kerninvestment und Krisenanker
Jeder zweite Privatanleger hält mindestens zehn Prozent Gold im Portfolio
Foto: adobe.stock.com
Stuttgart (ots) - Umfrage der Börse Stuttgart zeigt hohe Nachfrage nach
Gold-ETCs // Diversifikation, Werterhalt und Krisenschutz sind wichtigste Motive
In geopolitisch und wirtschaftlich unruhigen Zeiten gewinnt Gold erneut an
Bedeutung für Privatanleger. Der anhaltende Konflikt am Persischen Golf und
weitere globale Krisen führen dazu, dass viele Anleger verstärkt auf das
Edelmetall setzen. Daneben hat sich Gold weiter als ein Kerninvestment mit
niedriger Korrelation zu anderen Assetklassen weiter etabliert. Wie stark Gold
derzeit im Fokus deutscher Privatanleger steht, zeigt eine aktuelle Umfrage von
Boerse Stuttgart Commodities unter mehr als 1.700 Teilnehmern. Demnach hält etwa
jeder zweite Anleger einen Goldanteil von mindestens zehn Prozent im
Gesamtportfolio. Bei 8 Prozent der Anleger macht Gold sogar mehr als ein Fünftel
des Portfolios aus.
Gold-ETCs // Diversifikation, Werterhalt und Krisenschutz sind wichtigste Motive
In geopolitisch und wirtschaftlich unruhigen Zeiten gewinnt Gold erneut an
Bedeutung für Privatanleger. Der anhaltende Konflikt am Persischen Golf und
weitere globale Krisen führen dazu, dass viele Anleger verstärkt auf das
Edelmetall setzen. Daneben hat sich Gold weiter als ein Kerninvestment mit
niedriger Korrelation zu anderen Assetklassen weiter etabliert. Wie stark Gold
derzeit im Fokus deutscher Privatanleger steht, zeigt eine aktuelle Umfrage von
Boerse Stuttgart Commodities unter mehr als 1.700 Teilnehmern. Demnach hält etwa
jeder zweite Anleger einen Goldanteil von mindestens zehn Prozent im
Gesamtportfolio. Bei 8 Prozent der Anleger macht Gold sogar mehr als ein Fünftel
des Portfolios aus.
Gold fest in Portfolios deutscher Privatanleger verankert
Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen die Rolle von Gold als
stabilisierendem Baustein in vielen Anlagestrategien. Die Diversifikation des
Gesamtportfolios sowie der langfristige Werterhalt sind für die befragten
Anleger die wichtigsten Gründe, in Gold ETCs zu investieren. Gold gilt
traditionell als wertstabile Anlage, die über lange Zeiträume Kaufkraft sichern
kann. An dritter Stelle der Motive für Gold-Investments folgt bei den Befragten
der Schutz in geopolitischen oder wirtschaftlichen Krisenzeiten.
Vertrauenswürdiger Emittent und physische Besicherung entscheidend
Auch bei der Auswahl konkreter Goldprodukte haben Privatanleger klare Kriterien.
Besonders wichtig ist ihnen ein Emittent mit Sitz in Deutschland, der für
zusätzliche Vertrauenswürdigkeit sorgt. Ebenfalls hoch bewertet werden eine hohe
Liquidität sowie die Möglichkeit, Produkte kurzfristig zu handeln.
Ein weiteres zentrales Kriterium ist die vollständige physische Besicherung der
Produkte: Viele Anleger bevorzugen Gold-ETCs, die zu 100 Prozent mit physischem
Gold hinterlegt sind.
EUWAX Gold Core richtet sich an Privatanleger
"Die Handelsaktivitäten bei unseren Produkten zeigen, dass Anleger Gold
einerseits als langfristigen Portfolioschutz nutzen, andererseits aber auch für
kurzfristige Trades im gegenwärtig volatilen Marktumfeld", sagt Dierk Schaffer,
Geschäftsführer von Boerse Stuttgart Commodities. So richtet sich EUWAX Gold
Core (WKN EWG4CR) nicht nur an institutionelle Investoren, sondern auch an
aktive Trader sowie langfristig orientierte Privatanleger, die flexibel bleiben
und ihre Positionen bei Bedarf kurzfristig anpassen möchten. Das zu 100 Prozent
mit physischem Gold hinterlegte ETC ist mit einem engen Spread handelbar und
bietet mit einer Managementgebühr von nur 0,25 Prozent pro Jahr besondere
Kosteneffizienz. Damit profitieren Anleger von einem in Deutschland emittierten
Produkt mit attraktiven Konditionen und effizientem Zugang zum physischen
Goldmarkt. Beim ETC EUWAX Gold Traceable (WKN EWG4TR) können Anleger zudem die
Herkunft des Goldes sowie seinen CO2-Fußabdrucks zurückverfolgen.
Die beiden Gold-ETCs sind so ausgestaltet, dass Banken und Online-Broker bei
einer Veräußerung in der Regel keinen Steuerabzug vornehmen. Erwerb und Verkauf
von EUWAX Gold Core und EUWAX Gold Traceable werden somit steuerlich wie
physisches Gold behandelt. Hier sind Veräußerungsgewinne in Deutschland nach
einem Jahr Haltedauer steuerfrei.
Weitere Informationen zu den ETCs finden Sie hier:
EUWAX Gold Core: https://www.euwax-gold.de/ewg4cr/
EUWAX Gold Traceable: https://www.euwax-gold.de/ewg4tr/
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Group
mailto:presse@boerse-stuttgart.de
https://group.boerse-stuttgart.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6237108
OTS: Börse Stuttgart
Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen die Rolle von Gold als
stabilisierendem Baustein in vielen Anlagestrategien. Die Diversifikation des
Gesamtportfolios sowie der langfristige Werterhalt sind für die befragten
Anleger die wichtigsten Gründe, in Gold ETCs zu investieren. Gold gilt
traditionell als wertstabile Anlage, die über lange Zeiträume Kaufkraft sichern
kann. An dritter Stelle der Motive für Gold-Investments folgt bei den Befragten
der Schutz in geopolitischen oder wirtschaftlichen Krisenzeiten.
Vertrauenswürdiger Emittent und physische Besicherung entscheidend
Auch bei der Auswahl konkreter Goldprodukte haben Privatanleger klare Kriterien.
Besonders wichtig ist ihnen ein Emittent mit Sitz in Deutschland, der für
zusätzliche Vertrauenswürdigkeit sorgt. Ebenfalls hoch bewertet werden eine hohe
Liquidität sowie die Möglichkeit, Produkte kurzfristig zu handeln.
Ein weiteres zentrales Kriterium ist die vollständige physische Besicherung der
Produkte: Viele Anleger bevorzugen Gold-ETCs, die zu 100 Prozent mit physischem
Gold hinterlegt sind.
EUWAX Gold Core richtet sich an Privatanleger
"Die Handelsaktivitäten bei unseren Produkten zeigen, dass Anleger Gold
einerseits als langfristigen Portfolioschutz nutzen, andererseits aber auch für
kurzfristige Trades im gegenwärtig volatilen Marktumfeld", sagt Dierk Schaffer,
Geschäftsführer von Boerse Stuttgart Commodities. So richtet sich EUWAX Gold
Core (WKN EWG4CR) nicht nur an institutionelle Investoren, sondern auch an
aktive Trader sowie langfristig orientierte Privatanleger, die flexibel bleiben
und ihre Positionen bei Bedarf kurzfristig anpassen möchten. Das zu 100 Prozent
mit physischem Gold hinterlegte ETC ist mit einem engen Spread handelbar und
bietet mit einer Managementgebühr von nur 0,25 Prozent pro Jahr besondere
Kosteneffizienz. Damit profitieren Anleger von einem in Deutschland emittierten
Produkt mit attraktiven Konditionen und effizientem Zugang zum physischen
Goldmarkt. Beim ETC EUWAX Gold Traceable (WKN EWG4TR) können Anleger zudem die
Herkunft des Goldes sowie seinen CO2-Fußabdrucks zurückverfolgen.
Die beiden Gold-ETCs sind so ausgestaltet, dass Banken und Online-Broker bei
einer Veräußerung in der Regel keinen Steuerabzug vornehmen. Erwerb und Verkauf
von EUWAX Gold Core und EUWAX Gold Traceable werden somit steuerlich wie
physisches Gold behandelt. Hier sind Veräußerungsgewinne in Deutschland nach
einem Jahr Haltedauer steuerfrei.
Weitere Informationen zu den ETCs finden Sie hier:
EUWAX Gold Core: https://www.euwax-gold.de/ewg4cr/
EUWAX Gold Traceable: https://www.euwax-gold.de/ewg4tr/
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Group
mailto:presse@boerse-stuttgart.de
https://group.boerse-stuttgart.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6237108
OTS: Börse Stuttgart
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Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
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Goldforall schrieb 15.03.26, 11:55
mitdiskutieren »
Jetzt enttäuschst du mich aber wirklich 🤯….solche abgelutschten Phrasen hier zum 1000 mal rauszuhauen. Dann sage ich …Guten Appetit beim Essen deiner Baumwollblättchen 🤪
und jetzt mal Butter bei die Fische . Du dröhnst uns hier mit möglichen Gold und Silber Charts und Korrekturen voll , nur um uns zu zeigen was möglich ist ?
und zwei Tage später schreibst du : Ja Leute …ich habe es euch gesagt ,warum habt ihr Silber oder Gold nicht verkauft….mit irgendeinen Grinse-Smilechen
dann geht es ,fast immer wieder nach oben und du hast auf einmal wieder gekauft .
und das soll uns alles nur zeigen , was möglich ist ? Ganz ehrlich ….wenn dir beim Abwasch langweilig ist , dann höre dir eine spannendes Hörspiel an.
Gar nicht zu glauben, was du hier kritzelst .
Goldforall schrieb 14.03.26, 18:08
mitdiskutieren »
…..oder anders ausgedrückt . Die Liebe Ilse hat in den letzten Jahren so oft den Ausstieg oder Einstieg in Gold empfohlen, dass man das physische Gold niemals 1 Jahr gehalten hätte .
Somit hätte man nicht nur Performance in seinen Depot durch falsche Interpretation der Charts verloren , sondern auch noch Steuer auf seine Gewinne zahlen müssen.
Das ist Fakt und darum eine logische Beurteilung von mir : das ist alles Käse
schön für ein musterdepot vielleicht 👍
Goldforall schrieb 14.03.26, 12:58
mitdiskutieren »
Kursziel 4600 Dollar ? Ist das ein Problem ?
gold steht bei 5000 , dass sind also weitere 8 Prozent 😂😂😂
wer Gold wegen möglichen 8 Prozent verkauft, der hat Gold nie verstanden . Wer Gold wegen 10-15 Prozent verkauft , ebenso nicht .
Was für überhebliche Granaten , die mit einen Verkauf prahlen, weil sie eine Korrektur um 10 Prozent umgangen sind . 😂😂😂😂 selbst wenn es steuerfrei war , die künftigen Gewinne bei Wiedereinstieg sind es 1 Jahr nicht . Und vielleicht stehen wir dann bei 7000… was dann ? 2000 Dollar Gewinn , noch kein Jahr gehalten … macht 500 Dollar Steuern. Also eine Nullnummer . Meine Fresse, Gold steht über 5000. Richtig schlaue User hier . Durchhalten …. Gold geht in den nächsten Jahren Richtung 10000. Punkt
Mund wenn es erst 2030 ist … na und ?
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