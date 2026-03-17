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    Gold ist Kerninvestment und Krisenanker

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    Jeder zweite Privatanleger hält mindestens zehn Prozent Gold im Portfolio

    Gold ist Kerninvestment und Krisenanker - Jeder zweite Privatanleger hält mindestens zehn Prozent Gold im Portfolio
    Foto: adobe.stock.com
    Stuttgart (ots) - Umfrage der Börse Stuttgart zeigt hohe Nachfrage nach
    Gold-ETCs // Diversifikation, Werterhalt und Krisenschutz sind wichtigste Motive

    In geopolitisch und wirtschaftlich unruhigen Zeiten gewinnt Gold erneut an
    Bedeutung für Privatanleger. Der anhaltende Konflikt am Persischen Golf und
    weitere globale Krisen führen dazu, dass viele Anleger verstärkt auf das
    Edelmetall setzen. Daneben hat sich Gold weiter als ein Kerninvestment mit
    niedriger Korrelation zu anderen Assetklassen weiter etabliert. Wie stark Gold
    derzeit im Fokus deutscher Privatanleger steht, zeigt eine aktuelle Umfrage von
    Boerse Stuttgart Commodities unter mehr als 1.700 Teilnehmern. Demnach hält etwa
    jeder zweite Anleger einen Goldanteil von mindestens zehn Prozent im
    Gesamtportfolio. Bei 8 Prozent der Anleger macht Gold sogar mehr als ein Fünftel
    des Portfolios aus.

    Gold fest in Portfolios deutscher Privatanleger verankert

    Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen die Rolle von Gold als
    stabilisierendem Baustein in vielen Anlagestrategien. Die Diversifikation des
    Gesamtportfolios sowie der langfristige Werterhalt sind für die befragten
    Anleger die wichtigsten Gründe, in Gold ETCs zu investieren. Gold gilt
    traditionell als wertstabile Anlage, die über lange Zeiträume Kaufkraft sichern
    kann. An dritter Stelle der Motive für Gold-Investments folgt bei den Befragten
    der Schutz in geopolitischen oder wirtschaftlichen Krisenzeiten.

    Vertrauenswürdiger Emittent und physische Besicherung entscheidend

    Auch bei der Auswahl konkreter Goldprodukte haben Privatanleger klare Kriterien.
    Besonders wichtig ist ihnen ein Emittent mit Sitz in Deutschland, der für
    zusätzliche Vertrauenswürdigkeit sorgt. Ebenfalls hoch bewertet werden eine hohe
    Liquidität sowie die Möglichkeit, Produkte kurzfristig zu handeln.

    Ein weiteres zentrales Kriterium ist die vollständige physische Besicherung der
    Produkte: Viele Anleger bevorzugen Gold-ETCs, die zu 100 Prozent mit physischem
    Gold hinterlegt sind.

    EUWAX Gold Core richtet sich an Privatanleger

    "Die Handelsaktivitäten bei unseren Produkten zeigen, dass Anleger Gold
    einerseits als langfristigen Portfolioschutz nutzen, andererseits aber auch für
    kurzfristige Trades im gegenwärtig volatilen Marktumfeld", sagt Dierk Schaffer,
    Geschäftsführer von Boerse Stuttgart Commodities. So richtet sich EUWAX Gold
    Core (WKN EWG4CR) nicht nur an institutionelle Investoren, sondern auch an
    aktive Trader sowie langfristig orientierte Privatanleger, die flexibel bleiben
    und ihre Positionen bei Bedarf kurzfristig anpassen möchten. Das zu 100 Prozent
    mit physischem Gold hinterlegte ETC ist mit einem engen Spread handelbar und
    bietet mit einer Managementgebühr von nur 0,25 Prozent pro Jahr besondere
    Kosteneffizienz. Damit profitieren Anleger von einem in Deutschland emittierten
    Produkt mit attraktiven Konditionen und effizientem Zugang zum physischen
    Goldmarkt. Beim ETC EUWAX Gold Traceable (WKN EWG4TR) können Anleger zudem die
    Herkunft des Goldes sowie seinen CO2-Fußabdrucks zurückverfolgen.

    Die beiden Gold-ETCs sind so ausgestaltet, dass Banken und Online-Broker bei
    einer Veräußerung in der Regel keinen Steuerabzug vornehmen. Erwerb und Verkauf
    von EUWAX Gold Core und EUWAX Gold Traceable werden somit steuerlich wie
    physisches Gold behandelt. Hier sind Veräußerungsgewinne in Deutschland nach
    einem Jahr Haltedauer steuerfrei.

    Weitere Informationen zu den ETCs finden Sie hier:

    EUWAX Gold Core: https://www.euwax-gold.de/ewg4cr/

    EUWAX Gold Traceable: https://www.euwax-gold.de/ewg4tr/

    Pressekontakt:

    Boerse Stuttgart Group
    mailto:presse@boerse-stuttgart.de
    https://group.boerse-stuttgart.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6237108
    OTS: Börse Stuttgart


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