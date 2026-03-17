Trader wetten 60 Millionen US-Dollar darauf, wo Bitcoin in 5 Minuten steht

Allein eine Fünf-Minuten-Wette auf Bitcoin generierte auf Polymarket laut Daten von Dune Analytics an einem einzigen Tag mehr als 60 Millionen US-Dollar Umsatz. Kurzfristige Kontrakte machen damit inzwischen einen großen Teil des gesamten Kryptohandels auf solchen Plattformen aus. Das Prinzip ist einfach: Nutzer entscheiden lediglich, ob der Preis in einem bestimmten Zeitfenster höher oder niedriger sein wird. Nach Ablauf der fünf Minuten wird der Markt sofort abgerechnet und direkt eine neue Runde gestartet.

Auf Prognoseplattformen wie Polymarket und Kalshi verbreitet sich derzeit ein neuer Trend: Nutzer wetten darauf, ob der Bitcoin-Kurs in den nächsten fünf oder fünfzehn Minuten steigt oder fällt. Die ultrakurzen Prognosekontrakte ziehen immer mehr Spekulanten an und erreichen inzwischen ein beachtliches Handelsvolumen.

Die niedrige Einstiegshürde gilt als wichtiger Grund für den Boom. Im Gegensatz zu klassischen Sportwetten oder komplexen Finanzderivaten sehen Teilnehmer lediglich, wie viele Nutzer auf "Ja" oder "Nein" setzen. So lag etwa am Montag gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit der Anteil der Polymarket-Nutzer, die auf steigende Bitcoin-Preise in den nächsten fünf Minuten setzten, bei rund 73 Prozent.

Der Trend spiegelt eine Entwicklung wider, die den Finanzhandel insgesamt seit Jahren prägt: Zeiträume werden immer kürzer. Während Optionen früher oft Monate liefen, handeln viele Investoren heute mit Kontrakten, die nur Tage, Stunden oder sogar Minuten dauern.

Die ultrakurzen Bitcoin-Wetten ziehen sowohl Privatanleger als auch professionelle Händler an. Für manche Investoren sind sie eine Möglichkeit, kurzfristige Kursbewegungen auszunutzen oder bestehende Positionen auf Kryptobörsen abzusichern. Gleichzeitig profitieren häufig besonders schnelle Handelssysteme, die automatisch auf kleinste Preisänderungen reagieren.

Kritiker sehen darin jedoch eine zunehmende Spekulation. Amanda Fischer von der Finanzlobbyorganisation Better Markets sagte, Prognosemärkte hätten einen ohnehin spekulativen Vermögenswert genommen und "noch mehr Manie" in den Handel gebracht.

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Prognosemärkte selbst sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Bekannt wurden sie vor allem während der US-Präsidentschaftswahl 2024, als Plattformen wie Polymarket und Kalshi entgegen vieler Umfragen den Sieg von Donald Trump korrekt vorhersagten. Beide Unternehmen streben laut Wall Street Journal inzwischen eine Bewertung von rund 20 Milliarden US-Dollar an.

Neben Kryptowährungen können Nutzer auf den Plattformen inzwischen auf fast alles wetten – von Sportereignissen bis zu politischen Entwicklungen. Selbst ungewöhnliche Fragen wie die mögliche Existenz von Außerirdischen oder die Rückkehr von Jesus Christus werden dort gehandelt und haben bereits Millionenumsätze erzielt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 73.974USD auf CryptoCompare Index (17. März 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.





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