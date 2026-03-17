Sartorius Vz. - Aktie legt am 17.03.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die Sartorius Vz. Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,86 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.

Der Kurs der Sartorius Vz. Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,98 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um -4,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Sartorius Vz. auf -16,41 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,37 % geändert.

Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,30 % 1 Monat -8,00 % 3 Monate -13,98 % 1 Jahr -13,53 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,21 Mrd.EUR € wert.

Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius sieht sich in den kommenden Jahren weiter im Aufwind. Dabei setzt der Konzern auf den weiteren Vormarsch der Biotech-Märkte und will sich entsprechend ausrichten. So sollen Kernkompetenzen gestärkt, …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 257 Euro auf "Neutral" belassen. Der solide Mittelfristausblick entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb James Quigley am Dienstag vor dem Start des …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,86 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,43 %. Merck notiert im Plus, mit +0,09 %. Thermo Fisher Scientific legt um +0,75 % zu Waters Corporation notiert im Minus, mit -1,11 %.

Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.