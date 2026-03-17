Datavault AI kündigt für Donnerstag, den 19. März 2026, eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 an

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 17. März 2026 / Datavault AI Inc. („Datavault AI“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und die Tokenisierung realer Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vor Börsenbeginn am Donnerstag, dem 19. März 2026, veröffentlichen wird.

Im Anschluss an die Veröffentlichung wird Datavault AI am selben Tag um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Live-Webcast abhalten.

Informationen zur Telefonkonferenz und zum Webcast

Datum: Donnerstag, 19. März 2026, um 8:30 Uhr ET

Einwahlnummer für Teilnehmer (USA): 1-877-405-1216

Einwahlnummer für Teilnehmer (international): 1-201-689-8336

Zugang zum Webcast: Hier klicken - https://pr.report/jrcc

Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI, und Brett Moyer, CFO, werden die Präsentation halten.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Laufe des Tages im Bereich „Investoren/Präsentationen“ auf der Website von Datavault AI verfügbar sein: Hier klicken.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Assets in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaft von Datavault AI verfügt über die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie über branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Tonübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Die Abteilung für Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange (IDE) ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Name, Bild und Ähnlichkeit (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadatenobjekten verknüpft werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-(ML)-Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.