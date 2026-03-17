Deutsche Bank zeitweise klar im Minus - ZEW und Sewing-Aussagen

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 25,45 auf Tradegate (17. März 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -5,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 49,26 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +35,66 %/+55,04 % bedeutet.