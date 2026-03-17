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    AKTIE IM FOKUS

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    Deutsche Bank zeitweise klar im Minus - ZEW und Sewing-Aussagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Erholung Europas Bankenwerte geriet erneut Stocken
    • Ulrich Wortberg sah tiefe Spuren in den Erwartung
    • Deutsche Bank Aktien fielen nach Aussagen Sewing
    AKTIE IM FOKUS - Deutsche Bank zeitweise klar im Minus - ZEW und Sewing-Aussagen
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Erholung von Europas Bankenwerte ist am Dienstagvormittag wieder ins Stocken geraten. Der Dax gab sogar seine Zuwächse ab. Der Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg sah "tiefe Spuren" des Iran-Kriegs in den Konjunkturerwartungen des Forschungsinstituts ZEW. Sie tauchten entgegen der Erwartungen ins Minus.

    Aktien der Deutschen Bank tauchten zeitweise sogar um 1,8 Prozent ab. Hier kamen Aussagen des Vorstandschefs Christian Sewing auf einer Konferenz hinzu. Der Iran-Krieg könne zum Rückschlag für die deutsche Wirtschaft werden, so der Manager. Seine Bank habe aber für 2026 und 2027 ohnehin vorsichtig geplant. Er sieht daher keinen Grund, an den Zielen zu rütteln, auch wenn im ersten Quartal kein oder kaum Wachstum erzielt werden dürfte./ag/nas

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    Deutsche Bank

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    ISIN:DE0005140008WKN:514000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 25,45 auf Tradegate (17. März 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -5,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 49,26 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +35,66 %/+55,04 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung und Unterperformance der Deutschen Bank gegenüber Wettbewerbern, Sorgen über Private-Credit-Exponierung (u.a. ~26 Mrd. in den Büchern) und US-Schuldverschreibungen, Risiken durch ein "higher-for-longer" Zinsumfeld, mögliche Kapitalerhöhung, Bonuskritik, personelle Abgänge und Auswirkungen auf Anleihekurse und Kernkapitalquote.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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