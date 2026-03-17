Yukon Metals reicht technischen Bericht für das Projekt AZ im Yukon ein

17. März 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es einen unabhängigen technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on Activities on the AZ Property. West-Central Yukon Territory, Canada“ mit Stichtag 4. Dezember 2025 (der „Bericht“) eingereicht hat. Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („National Instrument 43-101“) erstellt und kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ) und auf seiner Website ( www.yukonmetals.com ) abgerufen werden.

Anfängliche Arbeiten im Rahmen des AZ-Projekts haben eine weitreichende Kupfermineralisierung aufgezeigt, darunter Gesteinsproben mit einem Kupfergehalt von bis zu 26 %, sowie potenzielle Hinweise auf ein großes Porphyr-System in der Zone Southeast. Geophysikalische Ergebnisse der induzierten Polarisation haben eine hohe Aufladbarkeit definiert, die mit niedriger Resistivität sowie erhöhten Kupfer-, Molybdän-, Gold- und Silbergehalten in Bodenproben an der Oberfläche zusammenfällt – klassische Signaturen eines Porphyr-Zielgebiets. Wichtig ist, dass im Bohrloch AZ25-004 mehrere hundert Meter vom Kern der IP-Anomalie entfernt, ein Abschnitt mit kaliumhaltigen Alterationen und Mineralisierungen durchschnitten wurde. Dies deutet darauf hin, dass die bisherigen Bohrungen nur am Rand eines potenziell viel größeren Systems liegen, das im Mittelpunkt der weiterführenden Arbeiten stehen wird, die im vollständigen Bericht detailliert beschrieben sind.

Der Bericht untermauert die wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Konzessionsgebiet AZ („AZ“ oder das „Konzessionsgebiet“), die das Unternehmen bereits in seiner Pressemitteilung vom 22. Januar 2026 – verfügbar unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ und der Unternehmenswebsite – bekannt gegeben hat, und weist keine wesentlichen Unterschiede zu den zuvor veröffentlichten Informationen auf.

Über das Konzessionsgebiet AZ

AZ ist ein 13.110 Hektar großes Kupfer-Gold-Explorationskonzessionsgebiet im westlichen Yukon, rund 36 Kilometer südlich von Beaver Creek und etwa 6 Kilometer westlich des Alaska Highway. Das Konzessionsgebiet profitiert von der hervorragenden Infrastruktur wie etwa der Nähe einer Straßenanbindung über den Alaska Highway und umfasst Kupfer-Gold-Prospektionsgebiete vom Porphyr- und Skarntyp, die mit Intrusivgestein und hydrothermalen Alterationssystemen in Zusammenhang stehen.