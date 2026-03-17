    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsYukon Metals Registered AktievorwärtsNachrichten zu Yukon Metals Registered
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Yukon Metals reicht technischen Bericht für das Projekt AZ im Yukon ein

    Yukon Metals reicht technischen Bericht für das Projekt AZ im Yukon ein
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    17. März 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es einen unabhängigen technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on Activities on the AZ Property. West-Central Yukon Territory, Canada“ mit Stichtag 4. Dezember 2025 (der „Bericht“) eingereicht hat. Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („National Instrument 43-101“) erstellt und kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf seiner Website (www.yukonmetals.com) abgerufen werden.

     

    Anfängliche Arbeiten im Rahmen des AZ-Projekts haben eine weitreichende Kupfermineralisierung aufgezeigt, darunter Gesteinsproben mit einem Kupfergehalt von bis zu 26 %, sowie potenzielle Hinweise auf ein großes Porphyr-System in der Zone Southeast. Geophysikalische Ergebnisse der induzierten Polarisation haben eine hohe Aufladbarkeit definiert, die mit niedriger Resistivität sowie erhöhten Kupfer-, Molybdän-, Gold- und Silbergehalten in Bodenproben an der Oberfläche zusammenfällt – klassische Signaturen eines Porphyr-Zielgebiets. Wichtig ist, dass im Bohrloch AZ25-004 mehrere hundert Meter vom Kern der IP-Anomalie entfernt, ein Abschnitt mit kaliumhaltigen Alterationen und Mineralisierungen durchschnitten wurde. Dies deutet darauf hin, dass die bisherigen Bohrungen nur am Rand eines potenziell viel größeren Systems liegen, das im Mittelpunkt der weiterführenden Arbeiten stehen wird, die im vollständigen Bericht detailliert beschrieben sind.

     

    Der Bericht untermauert die wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Konzessionsgebiet AZ („AZ“ oder das „Konzessionsgebiet“), die das Unternehmen bereits in seiner Pressemitteilung vom 22. Januar 2026 – verfügbar unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ und der Unternehmenswebsite – bekannt gegeben hat, und weist keine wesentlichen Unterschiede zu den zuvor veröffentlichten Informationen auf.

     

    Über das Konzessionsgebiet AZ

     

    AZ ist ein 13.110 Hektar großes Kupfer-Gold-Explorationskonzessionsgebiet im westlichen Yukon, rund 36 Kilometer südlich von Beaver Creek und etwa 6 Kilometer westlich des Alaska Highway. Das Konzessionsgebiet profitiert von der hervorragenden Infrastruktur wie etwa der Nähe einer Straßenanbindung über den Alaska Highway und umfasst Kupfer-Gold-Prospektionsgebiete vom Porphyr- und Skarntyp, die mit Intrusivgestein und hydrothermalen Alterationssystemen in Zusammenhang stehen.

    Seite 1 von 5 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Yukon Metals reicht technischen Bericht für das Projekt AZ im Yukon ein 17. März 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es einen unabhängigen technischen Bericht mit dem Titel „NI …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     