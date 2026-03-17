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    Smartbroker Holding AG: Weiteres profitables Wachstum erwartet

    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger, Niklas Ripplinger und Cosmin Filker von GBC hat die Smartbroker Holding AG auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) einen Umsatz von 69 Mio. Euro (GJ 2024: 52,58 Mio. Euro) erzielt und dabei ein ausgeglichenes EBITDA verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
    Nach Analystenaussage rechne das Unternehmen zudem mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von 66,0 bis 72,0 Mio. Euro sowie mit einem operativen EBITDA zwischen minus 1,5 und plus 1,5 Mio. Euro. Im Brokerage Bereich werde 2026 ein Neukundenvolumen von rund 100.000 Neukunden erwartet. Im Zentrum der strategischen Planung für 2026 stehe ein nochmals beschleunigtes Kundenwachstum. Um dieses Ziel zu erreichen, solle das Volumen der Marketinginvestitionen für die Neukundengewinnung auf rund 12,5 Mio. Euro steigen und damit um etwa 2,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr zulegen. Parallel dazu treibe das Unternehmen die technologische und produktseitige Weiterentwicklung von Smartbroker+ voran. Besonders unterstützend wirke das weiterhin profitable Portalgeschäft, das unverändert eine stabile Ergebnisbasis liefere. Für 2026 rechne das Unternehmen in diesem Segment mit einem Umsatz von rund 28 Mio. Euro sowie mit einem EBITDA von rund 6 Mio. Euro. Diese Ertragsbasis fungiere als verlässlicher Cashflow-Anker. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 17,60 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.03.2026, 12:10 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 16.03.2026 um 14:00 Uhr fertiggestellt und am 17.03.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cc915b009b40c88650a1f34bf46bb9a0
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Smartbroker Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 12,50EUR auf Tradegate (17. März 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Matthias Greiffenberger
    Kursziel: 17,60 EUR



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