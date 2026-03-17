Bernstein hebt Ziel für CTS Eventim auf 100 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 67,75 auf Tradegate (17. März 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -1,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,67 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 6,50 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +48,26 %/+71,98 % bedeutet.