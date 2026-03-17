ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für CTS Eventim auf 100 Euro - 'Outperform'
- Bernstein Research hebt Kursziel CTS Eventim 100AG
- Einstufung Outperform bleibt fuer CTS Eventimstark
- Betrieb von Staetten wird fuer TicketvermarktungAG
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 99 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Betrieb von Veranstaltungsstätten dürfte für den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an Bedeutung gewinnen, schrieb Annick Maas in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung, mit Blick auf den überraschenden Bau einer Multifunktionsarena in Mailand. Sie hob ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2026 um ein Prozent an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 67,75 auf Tradegate (17. März 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -1,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,67 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 6,50 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +48,26 %/+71,98 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 100 Euro
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Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306
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Der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg hat gestern Aktien im Wert von EUR 4.917.000 gekauft.
Moin matjung.