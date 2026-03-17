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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research senkt Ziel für 1&1 auf 27 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt Kursziel 29 auf 27 Euro weiter
    • Regulierungsbehoerde warnt vor schwierigem Zugangs
    • Erschwert Netzausbau koennte 1und1 zu Alternativen
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Ziel für 1&1 auf 27 Euro - 'Buy'
    Foto: 1&1 AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für 1&1 von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Äußerungen der deutschen Regulierungsbehörde zur Frequenzvermietung signalisierten, dass sich der Weg des Mobilfunkanbieters zu den Frequenzen als schwierig erweisen könnte, schrieb Keval Khiroya in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sollte dies den Netzausbau erschweren, könnte 1&1 nach anderen Optionen suchen./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / CET

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    ISIN:DE0005545503WKN:554550

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 1&1 Aktie

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,30 auf Tradegate (17. März 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 1&1 Aktie um -7,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von 1&1 bezifferte sich zuletzt auf 4,12 Mrd..

    1&1 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -18,45 %/+33,05 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 27 Euro


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