Berenberg senkt Ziel für Hypoport auf 190 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 77,90 auf Tradegate (17. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -11,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,21 %.

Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 533,28 Mio..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +142,04 %/+305,10 % bedeutet.