ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Hypoport auf 190 Euro - 'Buy'
- Berenberg senkt Kursziel fuer Hypoport auf 190 neu
- Markt und Gewinne normalisieren sich im Jahre 2025
- Fokus auf Profitabilitaet 2026 Aktie sehr guenstig
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 200 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren mit sehr niedrigen Volumina mit Hypothekentransaktion in Deutschland hätten sich der Markt und die Gewinne 2025 normalisiert, schrieb Gerhard Orgonas am Montagabend. 2026 stehe die Profitabilität im Mittelpunkt. Der neue mittelfristige Ausblick des Finanzdienstleisters belege den anhaltenden Fokus auf ein profitables Wachstum. Die Aktie sei selbst gemessen an der wegen KI-Sorgen gesunkenen Branchenbewertung sehr günstig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 77,90 auf Tradegate (17. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -11,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,21 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 533,28 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +142,04 %/+305,10 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 190 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HYPOPORT - 549336 - DE0005493365
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HYPOPORT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Erstaunlich, das EBIT so lange vor Ablauf des Jahres so punktgenau vorhersagen zu können.
"Kannst du das auch begründet oder proletest du einfach gerne?"
Nein. Rumproleten ist nicht mein Thema.
Die Begründung meines Beitrags:
Bin beim Schauen eures Videos eingeschlafen.
Ist mir noch nie passiert.
Deine schriftlichen Beiträge/Analysen sind in der Regel sehr lesenswert. Aber die Kommunikation in eurem Video ist einfach super einschläfernd.
Auch, dass dein Gesprächspartner, während du redest, sich mit Dingen beschäftigt die sich außerhalb des Kamerablickfelds befinden, anstatt dir aufmerksam zuzuhören - sowas ist dir gegenüber respektlos und geht gar nicht.
Chaeckas Hinweis auf Kommunikationsberatung macht da schon Sinn.
Damit sich nicht jeder durch das endlose blutleere Gefasel quälen muss: Hypoport kommt nach 49 Minuten dran: