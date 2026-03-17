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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Ziel für Hypoport auf 190 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Kursziel fuer Hypoport auf 190 neu
    • Markt und Gewinne normalisieren sich im Jahre 2025
    • Fokus auf Profitabilitaet 2026 Aktie sehr guenstig
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Hypoport auf 190 Euro - 'Buy'
    Foto: Hypoport SE

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 200 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren mit sehr niedrigen Volumina mit Hypothekentransaktion in Deutschland hätten sich der Markt und die Gewinne 2025 normalisiert, schrieb Gerhard Orgonas am Montagabend. 2026 stehe die Profitabilität im Mittelpunkt. Der neue mittelfristige Ausblick des Finanzdienstleisters belege den anhaltenden Fokus auf ein profitables Wachstum. Die Aktie sei selbst gemessen an der wegen KI-Sorgen gesunkenen Branchenbewertung sehr günstig./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    HYPOPORT

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    ISIN:DE0005493365WKN:549336

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 77,90 auf Tradegate (17. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -11,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 533,28 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +142,04 %/+305,10 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 190 Euro


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