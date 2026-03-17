ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ziel für Energiekontor auf 74 Euro - 'Buy'
- Warburg Research senkt Kursziel fuer Energiekontor
- Einstufung bleibt Buy trotz Kurszielsenkung weiter
- Geschaeftsmodell intakt in schlechtem Marktumfelds
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor vor Geschäftszahlen für 2025 von 106 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Geschäftsmodell des Projektentwicklers für Erneuerbare Energien sei intakt, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Marktumfeld und die politische Gemengelage hätten sich in den vergangenen Jahren aber erheblich verschlechtert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,66 % und einem Kurs von 33,95 auf Tradegate (17. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -12,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 474,03 Mio..
Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 117,00EUR was eine Bandbreite von +114,18 %/+238,64 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 74 Euro
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Hier kommt viel zusammen. 2025 war ein schwaches Windjahr. EKT musst 2x seine Guidance wegen Verzögerungen in GB kassieren. Die politische Unsicherheit ist groß, der Kanzler findet Windkraft „hässlich“, die Energieministerin lässt nichts unversucht, den Erneuerbaren zu schaden. In D gibt es die AfD, Frankreich den RN und GB die Brexit-Spinner.
Auf der anderen Seite: Die Erneuerbaren sind die wirtschaftlichste und sauberste Form der Energieerzeugung. Der preisliche Fortschritt bei den Batteriespeichern war der letzte Baustein, der zur Wende fehlte. Ab hier ist nur noch intelligent Bauen angesagt. EKT selbst hat eine hohe Visibilität, einen tollen Eigenbestand, eine solide Kostenstruktur und ist für mich der Top-Player im Markt. Und dass in 2026 wegen der leeren Gasspeicher der Strompreis recht ordentlich sein wird, ist wohl auch keine sehr steile These.
Insofern: EKT ist ein Stück weit eine Wette auf die Vernunft in Europa. Auch volkswirtschaftlich. Ich setze drauf, dass dieses Gaslighting von der Wahlbevölkerung durchschaut wird und auf die Reiches und Söders voll zurückfällt. Ein paar Jahrzehnte verfolge ich Politik jedenfalls: Und kompletter Schwachsinn wird dann letztendlich doch immer abgestraft. Manchmal braucht es halt Geduld…
P.S. Der Analyst sieht EKT nun auch immer noch bei deutlich über 100%+ 😉
Guten Morgen miteinander,
gerne möchten wir versuchen, die heutige Kursbewegung etwas besser für Sie einzuordnen.
Neben unserer heutigen positiven Unternehmensmeldung (Financial Close und Start der Bauvorbereitungen für das Projekt Donstorf) wurde am Morgen auch ein Update des Analysehauses Warburg Research veröffentlicht, das möglicherweise eine Rolle bei der aktuellen Kursentwicklung spielt.
In dieser Studie hat Warburg Research das Kursziel für unsere Aktie von zuvor 106 Euro auf 74 Euro angepasst. Hintergrund sind vor allem veränderte Annahmen zum Marktumfeld, insbesondere hinsichtlich Strompreisentwicklung, regulatorischer Rahmenbedingungen sowie potenzieller Risiken für die Projektentwicklung. Gleichzeitig hebt Warburg hervor, dass unser Geschäftsmodell als Projektentwickler und Betreiber durch die Kombination aus Projektentwicklung und eigener Stromerzeugung strukturell sehr robust aufgestellt ist und das Unternehmen gut positioniert sieht, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und gestärkt aus der Marktphase hervorzugehen. Die Kaufempfehlung („Buy“) wurde entsprechend bestätigt.
Diese Einschätzung steht aus unserer Sicht keineswegs im Widerspruch zu unserer heutigen Meldung: Der erreichte Financial Close und der Start der Bauvorbereitungen zeigen, dass wir unsere Projekte auch unter anspruchsvolleren Rahmenbedingungen zuverlässig voranbringen und weiter erfolgreich umsetzen, auch was den Ausbau unseres eigenen Parkbestands anbelangt. Die Sicherstellung wiederkehrender Erträge ist aktuell wichtiger denn je.
Vor diesem Hintergrund bewerten wir die heutige Kursentwicklung weniger als Reaktion auf unsere operative Entwicklung, sondern vielmehr als Ausdruck dieser übergeordneten Markteinschätzung.
Wir danken Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich für Ihr Vertrauen sowie den stets offenen und konstruktiven Austausch hier im Forum – wir wissen die langfristige Begleitung und Unterstützung unserer Investoren sehr zu schätzen.
Ein massiver EE-Ausbau ist nüchtern betrachtet für unsere Volkswirtschaft jedenfalls komplett alternativlos. Nur: Das - und hier ist die Gefahr - wird eben derzeit politisch nicht auf Basis der Fakten, sondern lobby- und ideologiegetrieben gelenkt. Und zwar aus fossiler und atomarer Richtung.
Hier hab ich schon so einige Falten auf der Stirn, wenn ich Reiche, Merz und von der Leyen zuhöre. Allerdings geht sowas auch für die nicht ohne gesellschaftliche Gegenbewegung ab - der Druck der Zivilgesellschaft pro EE steigt bereits jetzt und wird seine politischen Ventile finden. Wahl BaWü ist für mich auch damit erklärbar. Also entweder macht die Union so weiter, dann wiederbelebt sie aber die EE-Bewegung (Grüne, Fridays etc.), oder sie modernisiert sich an der Stelle doch noch. Zeit wäre es.
On the long run geht es EKT in beiden Szenarien gut. Derzeit sind wir aber in Variante eins - und das ist für alle im Markt - für die einen (ABO) mehr, für andere (Bestandshalter und Hybride wie EKT) halt ruckelig. Insofern sind die Kurse hier derzeit schon erklärbar, auch wenn ich EKT für deutlich unterbewertet halte.
Allerdings möglich, dass der Iran (oder ein Extremwetterereignis) kurzfristig Katalysator für Variante zwei wird. Man kann sich da gern mal das Protokoll der letzten MPK mit dem Minderheitenvotum pro Sonderausschreibung EE anschauen. Da waren nun schon so einige Länder bei, da können Mehrheiten schnell drehen. Dann hätten wir hier eine Kursrakete. Dieses Jahr wird jedenfalls zeigen, wohin die Reise der nächsten 2,5 Jahre in Deutschland geht.
Sich da als Bürger den Protesten anzuschließen, ist jedenfalls nicht nur für unser Land und unsere Lebensgrundlage, sondern eben auch für EKT gut. So zumindest meine Überzeugung.