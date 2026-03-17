Warburg Research senkt Ziel für Energiekontor auf 74 Euro - 'Buy'

Zeluise schrieb 12.03.26, 13:42

Um die Stromnachfrage mache ich mir keinerlei Sorgen. Wärmepumpen, Klimaanlagen, E-Mobilität, Rechenzentren… Dazu kommen dann ja erst noch die Dekarbonosierungspläne der Industrie, die bis dato doch eh kaum umgesetzt sind.



Ein massiver EE-Ausbau ist nüchtern betrachtet für unsere Volkswirtschaft jedenfalls komplett alternativlos. Nur: Das - und hier ist die Gefahr - wird eben derzeit politisch nicht auf Basis der Fakten, sondern lobby- und ideologiegetrieben gelenkt. Und zwar aus fossiler und atomarer Richtung.



Hier hab ich schon so einige Falten auf der Stirn, wenn ich Reiche, Merz und von der Leyen zuhöre. Allerdings geht sowas auch für die nicht ohne gesellschaftliche Gegenbewegung ab - der Druck der Zivilgesellschaft pro EE steigt bereits jetzt und wird seine politischen Ventile finden. Wahl BaWü ist für mich auch damit erklärbar. Also entweder macht die Union so weiter, dann wiederbelebt sie aber die EE-Bewegung (Grüne, Fridays etc.), oder sie modernisiert sich an der Stelle doch noch. Zeit wäre es.



On the long run geht es EKT in beiden Szenarien gut. Derzeit sind wir aber in Variante eins - und das ist für alle im Markt - für die einen (ABO) mehr, für andere (Bestandshalter und Hybride wie EKT) halt ruckelig. Insofern sind die Kurse hier derzeit schon erklärbar, auch wenn ich EKT für deutlich unterbewertet halte.



Allerdings möglich, dass der Iran (oder ein Extremwetterereignis) kurzfristig Katalysator für Variante zwei wird. Man kann sich da gern mal das Protokoll der letzten MPK mit dem Minderheitenvotum pro Sonderausschreibung EE anschauen. Da waren nun schon so einige Länder bei, da können Mehrheiten schnell drehen. Dann hätten wir hier eine Kursrakete. Dieses Jahr wird jedenfalls zeigen, wohin die Reise der nächsten 2,5 Jahre in Deutschland geht.



Sich da als Bürger den Protesten anzuschließen, ist jedenfalls nicht nur für unser Land und unsere Lebensgrundlage, sondern eben auch für EKT gut. So zumindest meine Überzeugung.