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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research senkt Ziel für Energiekontor auf 74 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research senkt Kursziel fuer Energiekontor
    • Einstufung bleibt Buy trotz Kurszielsenkung weiter
    • Geschaeftsmodell intakt in schlechtem Marktumfelds
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research senkt Ziel für Energiekontor auf 74 Euro - 'Buy'
    Foto: Energiekontor AG

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor vor Geschäftszahlen für 2025 von 106 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Geschäftsmodell des Projektentwicklers für Erneuerbare Energien sei intakt, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Marktumfeld und die politische Gemengelage hätten sich in den vergangenen Jahren aber erheblich verschlechtert./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Energiekontor

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    -29,69 %
    +172,36 %
    +252,55 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,66 % und einem Kurs von 33,95 auf Tradegate (17. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -12,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 474,03 Mio..

    Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 117,00EUR was eine Bandbreite von +114,18 %/+238,64 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 74 Euro


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    Community Beiträge zu Energiekontor - 531350 - DE0005313506

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Perspektiven der Energiekontor-Aktie: Diskussionen über stagnierenden Kurs trotz positiver Fundamentaldaten, Frage nach Erreichbarkeit des EBT‑Wachstumsziels (15% p.a., 120 Mio. in 2028), Projektfortschritt/Übernahmen vs. Verkauf, Markt‑ und Länderrisiken (DE, UK, FR, PT, USA), politische Risiken, SMR‑Konkurrenz und mögliche Kurstreiber durch höhere Strompreise.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Energiekontor eingestellt.

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