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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Ziel für BMW auf 86 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Kursziel fuer BMW auf 86 Euro Jahr
    • Einstufung bleibt Hold trotz gesenktem Kurszielakt
    • Modellreihe Neue Klasse verbessert Ergebnis 2027in
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für BMW auf 86 Euro - 'Hold'
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach Geschäftszahlen von 92 auf 86 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil rechnet laut seinem Kommentar vom Montagabend mit einem sich verschärfenden Wettbewerb in der Branche in diesem Jahr. Von zentraler Bedeutung sei, dass sich die Absatzlage in China stabilisiert. Die Modellreihe "Neue Klasse" dürfte wohl erst ab 2027 über die Regionen hinweg die Gewinn- und Verlustrechnung des Automobilherstellers merklich verbessern./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:DE0005190003WKN:519000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 79,94 auf Tradegate (17. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 44,79 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 108,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +35,30 %/+2,73 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 86 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 86,00, was eine Steigerung von +7,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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