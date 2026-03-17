RBC senkt Ziel für Zalando auf 30 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,75 auf Tradegate (17. März 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +19,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,26 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +5,31 %/+123,25 % bedeutet.