ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) kündigt Arbeiten an erster Mineralressourcenschätzung an und beauftragt SRK Consultants

Vancouver, Kanada – 17. März 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass es entscheidende Schritte zur Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung („MRE“) für die Antimonlagerstätte Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick setzt.

Der erste Schritt ist die Durchführung eines 10.000 m umfassenden Programms an Definitionsbohrungen in der Main Zone. Das Ziel besteht darin, eine detaillierte Bohrdichte zu erreichen, die für die Schätzung der Mineralressource ausreichend ist. Angestrebt wird ein Abstand von etwa 50 m zwischen den Bohrabschnitten in der mineralisierten Zone. Es ist davon auszugehen, dass dies ausreichend detailliert sein wird, um den beratenden Ressourcengeologen Vertrauen in die Beständigkeit der Mineralisierung für die MRE zu geben.

Zurzeit sind drei Bohrgeräte vor Ort im Einsatz, um diese Arbeiten durchzuführen, und es wurden bereits etwa 5.000 m an Bohrungen durchgeführt. Das restliche Definitionsbohrprogramm wird voraussichtlich bis Ende April abgeschlossen sein. Die endgültigen Analyseergebnisse der mineralisierten Proben aus den Definitionsbohrungen werden voraussichtlich drei bis vier Wochen nach dem Abschluss der Bohrungen vorliegen.

Die geplanten Bohrungen sind in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Detaillierter Bohrplan für Definitionsbohrungen

Der zweite Schritt ist die Beauftragung sachkundiger und qualifizierter Berater. ATMY hat SRK Consultants aus Toronto beauftragt, bei diesem Prozess zu unterstützen und zu beraten sowie die MRE zu erstellen. SRK verfügt über qualifizierte Personen mit Erfahrung bei Mineralressourcenschätzungen für ähnliche Antimonlagerstätten, die kürzlich eine Ressourcenberechnung und -prüfung für die ehemals produzierende Lagerstätte Beaverbrook in Neufundland, einer ähnlichen Antimonlagerstätte, abgeschlossen haben. SRK Consultants arbeitet mit Bergbau- und Explorationsunternehmen, Regierungs- und Finanzinstitutionen zusammen, bietet Ingenieur- und Bauleistungen an und entwickelt innovative, praktische Lösungen über den gesamten Bergbauzyklus hinweg. Das Unternehmen ist unparteiisch und von ATMY unabhängig.