    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAntimony Resources AktievorwärtsNachrichten zu Antimony Resources

    Antimony Resources Corp. (CSE

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) kündigt Arbeiten an erster Mineralressourcenschätzung an und beauftragt SRK Consultants

    Antimony Resources Corp. (CSE - ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) kündigt Arbeiten an erster Mineralressourcenschätzung an und beauftragt SRK Consultants
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, Kanada – 17. März 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass es entscheidende Schritte zur Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung („MRE“) für die Antimonlagerstätte Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick setzt.

     

    Der erste Schritt ist die Durchführung eines 10.000 m umfassenden Programms an Definitionsbohrungen in der Main Zone. Das Ziel besteht darin, eine detaillierte Bohrdichte zu erreichen, die für die Schätzung der Mineralressource ausreichend ist. Angestrebt wird ein Abstand von etwa 50 m zwischen den Bohrabschnitten in der mineralisierten Zone. Es ist davon auszugehen, dass dies ausreichend detailliert sein wird, um den beratenden Ressourcengeologen Vertrauen in die Beständigkeit der Mineralisierung für die MRE zu geben.

     

    Zurzeit sind drei Bohrgeräte vor Ort im Einsatz, um diese Arbeiten durchzuführen, und es wurden bereits etwa 5.000 m an Bohrungen durchgeführt. Das restliche Definitionsbohrprogramm wird voraussichtlich bis Ende April abgeschlossen sein. Die endgültigen Analyseergebnisse der mineralisierten Proben aus den Definitionsbohrungen werden voraussichtlich drei bis vier Wochen nach dem Abschluss der Bohrungen vorliegen.

     

    Die geplanten Bohrungen sind in Abbildung 1 dargestellt.

     

    Abbildung 1: Detaillierter Bohrplan für Definitionsbohrungen

     

    Der zweite Schritt ist die Beauftragung sachkundiger und qualifizierter Berater. ATMY hat SRK Consultants aus Toronto beauftragt, bei diesem Prozess zu unterstützen und zu beraten sowie die MRE zu erstellen. SRK verfügt über qualifizierte Personen mit Erfahrung bei Mineralressourcenschätzungen für ähnliche Antimonlagerstätten, die kürzlich eine Ressourcenberechnung und -prüfung für die ehemals produzierende Lagerstätte Beaverbrook in Neufundland, einer ähnlichen Antimonlagerstätte, abgeschlossen haben. SRK Consultants arbeitet mit Bergbau- und Explorationsunternehmen, Regierungs- und Finanzinstitutionen zusammen, bietet Ingenieur- und Bauleistungen an und entwickelt innovative, praktische Lösungen über den gesamten Bergbauzyklus hinweg. Das Unternehmen ist unparteiisch und von ATMY unabhängig.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Antimony Resources Corp. (CSE ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) kündigt Arbeiten an erster Mineralressourcenschätzung an und beauftragt SRK Consultants Vancouver, Kanada – 17. März 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass es entscheidende Schritte zur Erstellung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     