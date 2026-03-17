Goldman belässt Springer Nature auf 'Buy' - Ziel 24 Euro
- Goldman Sachs belasst Kursziel auf 24 Euro Buy neu
- Ausblick 2026 etwas besser als erwartet von GS neu
- James Tate schrieb nach erwartungsgemaesser Jahres
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei etwas besser als gedacht, schrieb James Tate am Dienstag nach der ansonsten erwartungsgemäßen Jahresbilanz des Wissenschaftsverlages./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie
Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,90 % und einem Kurs von 16,12 auf Tradegate (17. März 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +12,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +49,07 %/+92,55 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 24 Euro