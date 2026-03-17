    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpringer Nature AktievorwärtsNachrichten zu Springer Nature
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman belässt Springer Nature auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs belasst Kursziel auf 24 Euro Buy neu
    • Ausblick 2026 etwas besser als erwartet von GS neu
    • James Tate schrieb nach erwartungsgemaesser Jahres
    Goldman belässt Springer Nature auf 'Buy' - Ziel 24 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei etwas besser als gedacht, schrieb James Tate am Dienstag nach der ansonsten erwartungsgemäßen Jahresbilanz des Wissenschaftsverlages./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

    Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,90 % und einem Kurs von 16,12 auf Tradegate (17. März 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +12,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +49,07 %/+92,55 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 24 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Goldman belässt Springer Nature auf 'Buy' - Ziel 24 Euro Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei etwas besser als gedacht, schrieb James Tate am Dienstag nach der ansonsten erwartungsgemäßen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     