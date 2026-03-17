Goldman belässt Springer Nature auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,90 % und einem Kurs von 16,12 auf Tradegate (17. März 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +12,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +49,07 %/+92,55 % bedeutet.