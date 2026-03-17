JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 83 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,23 % und einem Kurs von 75,40 auf Tradegate (17. März 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,01 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -10,23 %/+32,01 % bedeutet.