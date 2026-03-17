JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 83 Euro
- JPMorgan hat belasst Kursziel 83 Euro OverweightDE
- Fraport uebertraf Umsatz und EBITDA Erwartungengut
- Ausblick beruecksichtigt Iran Konflikt Risikostark
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Der Flughafenbetreiber habe stark abgeschnitten und mit Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Elodie Rall am Dienstag in ihrer ersten Reaktion. Das Unternehmensziel für das diesjährige Passagieraufkommen in Frankfurt entspreche den Erwartungen, während das Ebitda-Ziel für diese gut zwei Prozent Aufwärtspotenzial beinhalte. Der Ausblick berücksichtige allerdings noch keine möglichen Auswirkungen des Iran-Kriegs - diese dürfte bei der anstehenden Telefonkonferenz im Fokus stehen. Positiv wertete Rall, dass Fraport bereits ein Jahr früher als geplant einen positiven Barmittelfluss (FCF) erreicht habe. Sie erwartet eine positive Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:02 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,23 % und einem Kurs von 75,40 auf Tradegate (17. März 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,01 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -10,23 %/+32,01 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 83 Euro
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