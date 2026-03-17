JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 295 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,05 % und einem Kurs von 221 auf Tradegate (17. März 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,29 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von -0,59 %/+33,30 % bedeutet.