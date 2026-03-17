JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 295 Euro
- JPMorgan stuft Sartorius auf Overweight ein Ziel95
- Konsensprognosen fuer Sartorius Stedim bleiben nun
- Analyst erwartet positive Reaktion auf Aktie sofort
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Aussagen auf einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Die bis zum Jahr 2030 in Aussicht gestellten Ziele implizierten vier Prozent niedrigere Konsensschätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebitda), schrieb Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. An den entsprechenden Konsensprognosen für die Tochter Sartorius Stedim Biotech dürfte sich indes nichts ändern. Angesichts der jüngsten ausgeprägten Kursschwäche beider Aktien rechnet der Experte nun mit einer deutlichen positiven Reaktion auf diese Prognosen./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:46 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,05 % und einem Kurs von 221 auf Tradegate (17. März 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,29 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von -0,59 %/+33,30 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 295 Euro
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Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.