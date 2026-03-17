Goldpreis konsolidiert, Silber korrigiert – Anleger wittern jetzt erste Chancen

Kurzum. Die zentrale Frage lautet: Ist die aktuelle Preisschwäche nur ein Intermezzo oder der Beginn einer oberen Trendwende? Solange die fundamentalen Rahmenbedingungen stimmen und die zentralen Unterstützungsbereiche intakt sind, sind bei Gold, Silber und Kupfer unverändert die bullischen Szenarien zu präferieren. Erst, wenn Gold nachhaltig unter 4.300 US-Dollar, Silber unter die 70 US-Dollar und Kupfer unter die 5,5 US-Dollar abtauchen sollte, ist Obacht geboten.

Vom Problemfall zum diversifizierten Überflieger

Anfang des Jahrtausends mischte ein Silberproduzent namens Coeur d’Alene Mines Corporation den Sektor auf. Die Ambitionen der US-Amerikaner waren damals mindestens genauso groß, wie die von Barrick Gold - mittlerweile Barrick Mining. Das Unternehmen investierte kräftig, kurbelte seine Gold- und Silberproduktion an und scheute dabei auch vor Übernahmen und der Umsetzung gewagter Projekten nicht zurück. Im Nachhinein hätte man die eine oder andere vermeintliche Chance besser nicht ergriffen. Die Strategie wurde ein Opfer der damaligen Umstände. Das Unternehmen unterwarf sich wie so viele andere Mitbewerber auch einer konsequenten Sanierung. Und diese war schmerzhaft. Auch die Namensänderung im Jahr 2013 war Teil der Strategie – aus Coeur d’Alene Mines Corporation wurde Coeur Mining. Die Sanierungsstrategie begann jedoch, Früchte zu tragen.

In den letzten Jahren flog das Unternehmen dennoch mehr oder weniger unter dem Radar von Anleger und Investoren. Und so verwundert es nicht, dass der Aktienkurs erst vergleichsweise spät ansprang. Ab dem späten Frühjahr 2025 knallte es dann aber umso lauter.

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Coeur Mining mit Mega-Zusammenschluss

Als im November 2025 bekannt wurde, dass sich Coeur Mining und New Gold zusammenschließen wollen, fand dieser Schritt große Beachtung. Nach dem Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre der „alten“ Coeur Mining noch 62 Prozent an dem kombinierten Unternehmen halten. New Gold bringt mit seinen kanadischen Minen Rainy River und New Afton zwei qualitativ hochwertige Minen mit ein, die zudem noch weiteres Explorations- und damit Expansionspotenzial versprechen. Politisches Risiko spielt hingegen keine Rolle. Die Transaktion soll – sofern alle Genehmigungen erteilt werden – in der 1. Hälfte 2026 abgeschlossen werden. Die Ziele des neuen Unternehmens sind ambitioniert - 20 Mio. Unzen Silber, 900.000 Unzen Gold und 100 Mio. lbs Kupfer sollen die Minen des kombinierten Unternehmens 2026 verlassen. Für 2026 wird zudem ein EBITDA in Höhe von 3 Mrd. US-Dollar sowie ein free cash flow in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar erwartet. Nach dem erfolgten Zusammenschluss wird Coeur Mining eine aktualisierte Prognose veröffentlichen.

Fazit

Spätestens mit dem Zusammenschluss kehrt Coeur Mining in die 1. Liga der Produzenten zurück. Dass das Portfolio um Kupfer erweitert wird, stärkt die Diversifizierung. Gleichzeitig könnte das Kupfersegment vor dem Hintergrund des sich anbahnenden Kupferdefizits in den kommenden Jahren das Unternehmenswachstum nachhaltig ankurbeln. Die jüngste Preisschwäche der Edelmetalle forderte auch bei Coeur Mining Tribut. Der Aktienkurs des Produzenten sackte von 28 US-Dollar auf 20 US-Dollar ab, notiert aber noch komfortabel oberhalb der zentralen Unterstützung von 14 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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