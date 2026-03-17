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    Kapitalmarkttag überzeugt!

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    33 Prozent Kurspotenzial: Jefferies sieht Sartorius vor Comeback

    Das Analysehaus Jefferies sieht bei Sartorius massives Aufholpotenzial. Neue Wachstumsziele, strategische Initiativen und ein klarer Plan könnten die Aktie wieder nach oben treiben – doch ein Punkt bleibt entscheidend.

    Für Sie zusammengefasst
    Kapitalmarkttag überzeugt! - 33 Prozent Kurspotenzial: Jefferies sieht Sartorius vor Comeback
    Foto: Sartorius AG

    Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius richtet sich strategisch neu aus und setzt dabei klar auf das Wachstum der globalen Biotech-Industrie. Auf dem Kapitalmarkttag in Göttingen präsentierte Vorstandschef Michael Grosse aktualisierte Mittelfristziele – und sendete damit gemischte Signale an den Markt.

    Zwar wurden die Erwartungen an das künftige Wachstum etwas gedämpft, doch an der Börse kam der Ausblick überraschend gut an. Die Papiere sind am Dienstag mit einem Plus von mehr als 5 Prozent der größte Gewinner im MDAX.

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    Ab 2027 peilt das Management ein organisches Umsatzwachstum von 8 bis 11 Prozent jährlich an. Damit bewegt sich Sartorius zwar im Rahmen der Markterwartungen, will aber dennoch schneller wachsen als der Gesamtmarkt, der laut Jefferies jährlich um 7 bis 9 Prozent zulegen dürfte.

    Sartorius Vz.

    +6,19 %
    -3,90 %
    -7,64 %
    -12,80 %
    -12,32 %
    -47,42 %
    -49,59 %
    +257,15 %
    +1.844.066,67 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563

    Für Jefferies-Analyst James Vane-Tempest ist der Ausblick im Rahmen der Erwartungen, er sieht jedoch Spielraum durch operative Verbesserungen. Besonders die Sparte Bioprocess Solutions soll mit Wachstumsraten von bis zu 12 Prozent zum Treiber werden, während das Laborgeschäft langsamer expandiert. Parallel dazu stellt das Unternehmen eine kontinuierliche Margensteigerung in Aussicht.

    Strategisch setzt Sartorius verstärkt auf neue Technologien. Dazu zählen Einweg-Lösungen in der Produktion sowie Fortschritte in der Zellanalyse. Ein Beispiel ist die neue Plattform für Zelltherapien, die Investitionskosten deutlich senken und Produktionsprozesse beschleunigen soll.

    Auch operativ will das Unternehmen effizienter werden. Kürzere Lieferzeiten, stabilere Lieferketten und vereinfachte Kundenprozesse stehen im Fokus. Damit reagiert Sartorius auf steigende Anforderungen in der Pharmaindustrie.

    Jefferies bleibt trotz konservativer Margenziele optimistisch. Mit einem Kursziel von 295 Euro für die Stammaktie sehen die Analysten mehr als 30 Prozent Luft nach oben. Neben der Stammaktie bewerten die Analysten auch die Tochter Sartorius Stedim Biotech mit "Buy" und sehen hier sogar ein Aufwärtspotenzial von rund 60 Prozent. Entscheidend bleibt, ob das Unternehmen seine ambitionierten Effizienz- und Innovationsziele tatsächlich umsetzen kann.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,19 % und einem Kurs von 221,3EUR auf Tradegate (17. März 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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