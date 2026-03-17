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    Deutsche Bank

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    Werden vom Ringen um Commerzbank profitieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank sieht Vorteil im Commerzbank Streit1
    • Deutsche Bank bereit neue Kunden an Bord zu nehmen
    • Sewing erwartet Wachstum und Potenzial in DE Markt
    Deutsche Bank - Werden vom Ringen um Commerzbank profitieren
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank wird nach Einschätzung von Vorstandschef Christian Sewing vom Übernahmekampf um die Commerzbank profitieren. Sein Haus stehe bereit, neue Kunden an Bord zu nehmen, sagte Sewing bei einer Finanzkonferenz der US-Bank Morgan Stanley auf die Frage nach den Entwicklungen um die Commerzbank.

    Die Deutsche Bank denke in Szenarien und habe das Übernahmeringen einkalkuliert. Sie sei für weiteres Wachstum aufgestellt, sehe Potenzial in Deutschland und sei Marktführer in vielen Segmenten. "Wie immer es ausgehen wird, ich denke, dass wir in jedem Fall profitieren werden", sagte Sewing.

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    Die italienische Großbank Unicredit , die direkt über Aktien und indirekt über Finanzinstrumente knapp 30 Prozent an der Commerzbank hält, hatte am Montag ein freiwilliges Übernahmeangebot für den Frankfurter Dax -Konzern angekündigt. Die Commerzbank besteht auf ihrer Eigenständigkeit und bekommt dabei Unterstützung von der Bundesregierung.

    Sewing äußerte sich auch zu den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs für Konjunktur, Finanzmärkte und die Deutsche Bank. Er bringe Schwankungen, auch in Deutschland und höhere Energiepreise, die entscheidend seien für die deutsche Industrie. Zudem sorgten die Kämpfe für Unsicherheit und belasteten so die Wirtschaft. Trotz des Iran-Kriegs komme die deutsche Wirtschaft langsam, aber stetig zurück, und Investoren kämen wieder verstärkt nach Deutschland, sagte Sewing. "Wir wollen davon profitieren." Am Ausblick der Deutschen Bank ändere sich nichts./als/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 25,75 auf Tradegate (17. März 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +5,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 36,14 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +6,08 %/+21,68 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des UniCredit-Angebots auf die Commerzbank-Aktie: das Angebot schafft offenbar einen Abwärtsschutz, koppelt den CoBa-Kurs an UniCredit, begrenzt das Verlustrisiko und könnte durch geringe Free‑float/Buybacks Kurse stützen. Erwartetes verbessertes Angebot, Spekulationen zu weiteren Bietern sowie Hinweise auf Derivate-/Optionsgewinne und technische Absicherungen werden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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