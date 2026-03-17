    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    FMA-Vorstand Helmut Ettl als Exekutivdirektor des...

    Für Sie zusammengefasst
    • Helmut Ettl nominiert Exekutivdirektor beim IWF am
    • Funktion als FMA Vorstand wird zum 31 Oktober 2026
    • IWF Amtsperiode beginnt am 1 November 2026 in Wien
    APA ots news - FMA-Vorstand Helmut Ettl als Exekutivdirektor des...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    APA ots news: FMA-Vorstand Helmut Ettl als Exekutivdirektor des Internationalen Währungsfonds nominiert

    Ettl legt Funktion als Vorstand der Finanzmarktaufsicht zum 31.10.2026 zurück. IWF-Amtsperiode beginnt am 1.11.2026

    Wien (APA-ots) - Österreich wird FMA-Vorstand Helmut Ettl als Exekutivdirektor im
    Internationalen Währungsfonds (IWF) nominieren. Die zweijährige Amtsperiode beginnt am 1. November 2026. Seine Funktion als Vorstand der Finanzmarktaufsicht legt Ettl daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats zum 31. Oktober 2026 zurück.

    "Für die Geschäfte des Internationalen Währungsfonds als Teil seines obersten Gremiums mitverantwortlich zu sein, ist eine der spannendsten und herausforderndsten Aufgaben, die ich mir vorstellen kann", sagte Helmut Ettl. "Es ist eine große Ehre und eine große Verantwortung, Österreich in dieser Funktion vertreten zu dürfen."

    "Ich gratuliere meinem Vorstandskollegen Helmut Ettl aus ganzem Herzen zu der Ernennung, die auch eine Anerkennung seiner Arbeit als einer der erfahrensten Finanzaufseher Europas bedeutet", so FMA- Vorständin Mariana Kühnel. "Wir werden in den nächsten Monaten unverändert und mit voller Kraft gemeinsam als Vorstand für einen starken und stabilen österreichischen Finanzmarkt arbeiten und einen nahtlosen Amtsübergang vorbereiten."

    Ettl wird sein Amt bis zum 31. Oktober 2026 unverändert weiter ausüben. Die Ausschreibung der Funktion des Vorstands ist laut Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz durch das Bundesministerium für Finanzen zu veranlassen.

    Helmut Ettl gehört dem Vorstand der FMA seit 2008 an und ist damit einer der längstgedienten Finanzmarktaufseher in Europa. Ettl ist seit Beginn der europäischen Bankenunion im Jahr 2014 Mitglied des Aufsichtsgremiums in der Europäischen Zentralbank. Seit 2011 ist er Mitglied im Rat der Aufseher der Europäischen
    Bankenaufsichtsbehörde, und seit 2023 ihr stellvertretender Vorsitzender. Vor seiner Bestellung zum Vorstand der FMA war Ettl Leiter der Hauptabteilung Bankenaufsicht und der Abteilung für Bankenanalyse und -revision der OeNB.

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0113 2026-03-17/12:36






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news FMA-Vorstand Helmut Ettl als Exekutivdirektor des... APA ots news: FMA-Vorstand Helmut Ettl als Exekutivdirektor des Internationalen Währungsfonds nominiert Ettl legt Funktion als Vorstand der Finanzmarktaufsicht zum 31.10.2026 zurück. IWF-Amtsperiode beginnt am 1.11.2026 Wien (APA-ots) - …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     