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    Thunes bringt Stablecoin-Auszahlungen über Swift-Konnektivität zu 11.500 Banken und schlägt damit eine Brücke zwischen traditioneller Finanzierung und digitalen Assets

    Ein Durchbruch für den globalen Geldverkehr: Mit der Pay-to-Stablecoin-Wallets-Lösung von Thunes können Banken jetzt über ihre bestehende Swift-Anbindung Sofortzahlungen an Stablecoin-Wallets leisten

    SINGAPUR, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, der Smart Superhighway für den weltweiten Geldtransfer, stellt heute einen bedeutenden Durchbruch im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr vor, indem es seine „Pay-to-Stablecoin-Wallets" -Lösung Banken weltweit über ihre bestehende Swift-Konnektivität anbietet. Diese Innovation eröffnet eine neue Ära der Interoperabilität und ermöglicht es den 11.500 Instituten im Swift-Netzwerk, Echtzeitzahlungen an mehr als 500 Millionen Stablecoin Wallets weltweit zu senden, ganz ohne zusätzliche Integration.

    Thunes Logo

    Mit diesem Meilenstein fungiert Thunes als Brücke zwischen dem Fiatgeld- und dem Digital-Asset-Ökosystem, indem es die Sicherheit und das Vertrauen der branchenweiten Infrastruktur von Swift mit der Agilität des Direct Global Network von Thunes und der Geschwindigkeit und Transparenz von Blockchain-basierten Stablecoins kombiniert.

    Die „Pay-to-Stablecoin-Wallets"-Lösung von Thunes wurde im Oktober 2025 eingeführt. Sie unterstützt USDC und USDT und ermöglicht es Banken und Finanzinstituten und ihren Kundinnen und Kunden, rund um die Uhr grenzüberschreitende Zahlungen in über 140 Ländern direkt an Stablecoin-Wallets zu senden. Eine Gehaltsauszahlung, eine Überweisung an Familienmitglieder oder eine Geschäftsüberweisung kann nun sofort von einem Bankkonto auf ein Stablecoin-Wallet übertragen werden, so dass Empfängerinnen und Empfänger rund um die Uhr sofortigen Zugang zu den Geldern haben, mit größerer Stabilität und Schutz vor den Schwankungen der lokalen Währung.

    Nach der erfolgreichen Einführung von Pay-to-Bank- und Pay-to-Wallet-Lösungen erweitert Thunes damit seine Reihe von Innovationen, die Finanzinstitute über ihre sichere Swift-Konnektivität mit seinem Direct Global Network verbinden. Durch die Integration einer Stablecoin-Infrasdtruktur neben der bestehenden Fiatgeld-Infrastruktur setzt Thunes weiterhin den globalen Standard für grenzüberschreitende Echtzeit-Zahlungen, wie sie den Anforderungen von Kundinnen und Kunden gerecht werden.

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    PR Newswire (dt.)
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