Volltreffer gleich zu Beginn – 8,20 g/t Gold über mehr als 20 Meter!

Gold Terra Resource (WKN A2P0BS / TSXV YGT) hat die ersten Analyseergebnisse aus dem Winterbohrprogramm 2026 auf der Yellorex-Zone südlich der historisch produzierenden Campbell Shear veröffentlicht! Im Zentrum stehen die ersten sieben Bohrlöcher des Programms auf dem Con-Mine-Option-Gebiet, unmittelbar südlich der ehemaligen Con Mine bei Yellowknife. Gold Terra will so historische Bohrungen bestätigen und die oberflächennahe Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2022 auf dem Con-Mine-Option-Areal zu erweitern.

Der stärkste bislang gemeldete Abschnitt stammt dabei aus Bohrloch GTY26-001. Dort durchteufte Gold Terra 20,35 Meter mit 8,20 g/t Gold (!) zwischen 242,5 und 262,85 Metern Bohrtiefe. Darin enthalten sind 6,75 Meter mit 18,80 g/t Gold ab 254,75 Metern. Die Resultate stammen aus einem 10.000-Meter-Winterprogramm in der Yellorex-Zone der Campbell Shear. Ziel ist es, die bekannte oberflächennahe Ressource vom Tagesniveau bis in eine Tiefe von 500 Metern auf der Con-Mine-Option weiter zu bestätigen und auszubauen.

Die Con-Mine-Option ist für Gold Terra strategisch bedeutsam. Im Rahmen des Kaufvertrags besitzt das Unternehmen das Recht, 100 % der Liegenschaft von einer Tochtergesellschaft von Newmont zu erwerben, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Die Option läuft bis zum 21. November 2027. Parallel zu den Bohrarbeiten treibt Gold Terra auch eine aktualisierte Ressourcenschätzung voran.

Längsschnitt mit Lage des Bohrprogramms; Quelle: Gold Terra Resource

Gold Terra bestätigt Kontinuität in der Campbell Shear

Für Gold Terra ist vor allem die geologische Kontinuität der Yellorex-Zone von Bedeutung. Alle bislang berichteten Bohrlöcher der Serie GTY26-001, 002, 003, 004, 005, 006 und 008 haben die Campbell Shear durchteuft. Charakteristisch sind dabei Quarz-Ankerit- und rauchquarzreiche Gänge mit starker, von Serizit dominierter Alteration. Nach Unternehmensangaben zählt dieses Merkmal zu den entscheidenden Parametern der Goldmineralisierung in der Campbell Shear.

Neben GTY26-001 lieferte auch GTY26-004 einen markanten Abschnitt. Dort wurden 19,10 Meter mit 4,54 g/t Gold zwischen 335,90 und 355,00 Metern durchschnitten, einschließlich 2,00 Metern mit 20,23 g/t Gold. Zusätzlich traf das Bohrloch zwischen 366,90 und 374,70 Metern auf 7,80 Meter mit 2,47 g/t Gold, darunter 1,10 Meter mit 13,59 g/t Gold. Diese Kombination aus mächtigeren und höhergradigen Intervallen ist für Gold Terra wichtig, weil sie Hinweise auf die innere Verteilung der Goldmineralisierung innerhalb der Struktur liefert.

Auch mehrere weitere Bohrungen lieferten starke, durchgängige Goldwerte. GTY26-002 zum Beispiel erbrachte 15,15 Meter mit 3,20 g/t Gold, einschließlich 5,60 Metern mit 4,11 g/t Gold und 3,90 Metern mit 5,90 g/t Gold. In GTY26-003 meldet Gold Terra 10,40 Meter mit 3,42 g/t Gold, darunter 2,90 Meter mit 6,52 g/t Gold. GTY26-005, 006 und 008 fielen im Vergleich etwas schwächer aus, bestätigen aber ebenfalls das Vorhandensein der mineralisierten Struktur.

Yellorex soll die Ressource von Gold Terra erweitern

Die Bohrungen im Bereich Yellorex konzentrieren sich auf Zonen, in denen Gold Terra bereits 2022 eine Ressourcenschätzung abgegrenzt hat und zusätzliches Potenzial zwischen Oberfläche und 700 Metern Tiefe sieht. Dazu gehören die Yellorex Main Zone, Yellorex North sowie C17 und die 3100’-Ebene innerhalb der Campbell Shear südlich der früheren Minenbaue.

Die Yellorex Main Zone bildet dabei einen Kernbereich. Dort niedergebrachte Bohrungen mit Abständen von 30 bis 50 Metern aus den Jahren 2021 und 2022 machen nach Unternehmensangaben mehr als 65 % der Ressourcenschätzung von 2022 aus. Yellorex North wurde 2023 erbohrt, war aber noch nicht Bestandteil dieser Schätzung. C17 und die 3100’-Ebene wiederum liegen südlich der Hauptbaue der historischen Mine und wurden früher von den Niveaus 2300’ und 3100’ aus erbohrt. In diesem Bereich gibt es laut Gold Terra zudem historische, bislang nicht getestete Analysewerte innerhalb der Campbell Shear.

Die nun vorgelegten Ergebnisse sind für Gold Terra deshalb relevant, weil das Unternehmen zusätzliche Unzen vor allem in die angezeigte Kategorie überführen möchte. Chairman und CEO Gerald Panneton hebt hervor, dass weitere Bohrungen nötig seien, um mehr Unzen in dieser Kategorie auszuweisen. Zugleich bleibt die Campbell Shear das vorrangige Ziel des Unternehmens, auch auf Grund ihrer historischen Bedeutung: Die frühere Con Mine produzierte dort laut technischem Bericht vom 21. Oktober 2022 mehr als 5 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 16 g/t Gold.

Gold Terra treibt Bohrungen und neue MRE parallel voran

Das Winterprogramm 2026 läuft nach Angaben von Gold Terra planmäßig. Mit zwei Bohrgeräten wurden bislang 23 Bohrlöcher und rund 8.000 Meter absolviert. Das zeigt, dass das Unternehmen in der Yellorex-Zone zügig vorankommt und seine Bohrkampagne systematisch erweitert.

Parallel dazu arbeiten die unabhängigen Experten von SLR Consulting an einer aktualisierten Ressourcenschätzung für Gold Terra, die noch im März 2026 fertiggestellt werden soll. Diese neue MRE (Mineral Resource Estimate) wird die Ergebnisse des laufenden Winterprogramms 2026 noch nicht enthalten, dafür aber die Zone 103 North aufnehmen. Damit verfolgt Gold Terra zwei Linien gleichzeitig: kurzfristig die Fortschreibung der Ressource und mittelfristig den weiteren Ausbau durch laufende Bohrungen.

Das größere Umfeld für diese Arbeiten ist das Yellowknife-Projekt, das sich über 836 Quadratkilometer zusammenhängender Flächen nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Northwest Territories erstreckt. Gold Terra kontrolliert dort nach eigenen Angaben eines der sechs großen hochgradigen Goldcamps Kanadas. Besonders wichtig ist derzeit die Campbell Shear auf dem Con-Mine-Option-Gebiet südlich der ehemaligen Con Mine, die zwischen 1938 und 2003 in den Strukturen Con, Rycon und Campbell insgesamt 6,1 Millionen Unzen Gold produzierte.

Mit den ersten sieben Bohrlöchern aus Yellorex hat Gold Terra nun weitere Daten vorgelegt, die die Kontinuität der Campbell Shear im Zielgebiet stützen und die Basis für die nächsten Erweiterungsschritte auf der Con-Mine-Option verbreitern.

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