Delta Air Lines (DE) - Aktie schießt in die Höhe +4,49 % - 17.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Delta Air Lines (DE) Aktie. Mit einer Performance von +4,49 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Delta Air Lines (DE) Aktie. Nach einem Plus von +2,60 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 55,19€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Delta Air Lines ist eine führende Fluggesellschaft, die durch ihre Effizienz und Kundenzufriedenheit hervorsticht. Sie bietet umfassende Flugdienstleistungen und konkurriert mit großen internationalen Airlines.

Obwohl sich die Delta Air Lines (DE) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,85 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Delta Air Lines (DE) Aktie damit um +7,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,60 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

Delta Air Lines (DE) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,27 % 1 Monat -9,45 % 3 Monate -12,85 % 1 Jahr +23,61 %

Informationen zur Delta Air Lines (DE) Aktie

Es gibt 653 Mio. Delta Air Lines (DE) Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,95 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Delta Air Lines (DE)

JetBlue Airways, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,45 %. Southwest Airlines notiert im Plus, mit +1,96 %. United Airlines Holdings notiert im Plus, mit +2,81 %. American Airlines Group legt um +3,15 % zu

Delta Air Lines (DE) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delta Air Lines (DE) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delta Air Lines (DE) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.