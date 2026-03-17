Rheinmetalls Skyranger wird zum Kriegsstar – "More bang for the buck"

Rheinmetall-Chef Armin Papperger bringt es auf den Punkt: "More bang for the buck". Er meint damit: Wer eine Drohne für wenige Tausend US-Dollar mit einer millionenteuren Abfangrakete stoppt, gewinnt militärisch vielleicht das Gefecht, verliert aber ökonomisch. Genau hier kommen Systeme wie Skyguard, Skyranger, die Oerlikon-35-Millimeter-Zwillingskanone, das Millennium-Geschütz oder die Revolverkanone ins Spiel. Laut Papperger liegen die Kosten für Schüsse mit 35- oder 30-Millimeter-Waffen bei rund 1.000 US-Dollar.

Was nützen teure Abwehrraketen, wenn der Gegner mit billigen Drohnenschwärmen angreift? Genau diese Frage macht Rheinmetall derzeit zum Thema an der Börse. Denn im Krieg gegen den Iran zeigt sich immer deutlicher, dass in der Nahbereichsverteidigung nicht nur die Feuerkraft, sondern vor allem die Kostenkontrolle zählt.

Der strategische Hintergrund ist brisant: Wie Reuters zuletzt berichtete, hat der Iran mehrere Golfstaaten angegriffen, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saudi-Arabien, Katar, Bahrain und Kuwait. Gleichzeitig zeigen veröffentlichte Daten aus der Region, wie massiv der Drohnen- und Raketenbeschuss inzwischen geworden ist. Allein die VAE meldeten bis zum 9. März 1.440 erkannte Drohnen und 253 ballistische Raketen.

Genau das öffnet Rheinmetall ein neues Milliardenfenster. Laut Papperger seien "weit über 100 Drohnen" an nur einem Wochenende mit Rheinmetall-Systemen abgeschossen worden und die Telefone hätten danach nicht stillgestanden. Für Investoren ist das die eigentliche Botschaft: Der Krieg liefert nicht nur Schlagzeilen, sondern auch einen Echtzeit-Beweis für den Wert einer günstigen und skalierbaren Drohnenabwehr.

An der Börse ist klar, worauf jetzt geachtet wird: weniger Symbolpolitik, mehr Munitionseffizienz. Sollte sich bestätigen, dass günstige Rohrwaffen und Nahbereichssysteme im Dauereinsatz die bessere Antwort auf Drohnenschwärme sind, dürfte Rheinmetall seine starke Stellung im Luftverteidigungsmarkt weiter ausbauen. Der Drohnenkrieg könnte somit zum nächsten Kurstreiber werden.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



