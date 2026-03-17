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    ZenaTech entwickelt eine kostengünstige autonome Einweg-Abfangdrohne für das UAS-Abwehrsystem von ZenaDrone für den Einsatz im Rahmen der US-Verteidigung, im Nahen Osten und in der Ukraine

    ZenaTech entwickelt eine kostengünstige autonome Einweg-Abfangdrohne für das UAS-Abwehrsystem von ZenaDrone für den Einsatz im Rahmen der US-Verteidigung, im Nahen Osten und in der Ukraine
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die neue Drohne soll feindliche Drohnen zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Luftabwehrsysteme unschädlich machen

     

    Vancouver, British Columbia, (17. März 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone mit der Entwicklung eines Prototypen für eine kleine Einweg-Abfangdrohne begonnen hat, die feindliche Drohnen bereits im Flug physisch abfangen und unschädlich machen soll. Der Prototyp namens Interceptor-P1 ist eine autonome Einwegdrohne mit VTOL-Funktion (für Senkrechtstart und -landung), die das vom Unternehmen entwickelte UAS-Abwehrsystem (unbemanntes Flugsystem) ergänzen soll und erheblich günstiger ist als herkömmliche Luftwaffenmunition.

     

    Mit der Drohne wird einem wesentlichen Bedarf in der modernen asymmetrischen Kriegsführung entsprochen. Die Gegner setzen regelmäßig kostengünstige zivile und militärische Drohnen in großem Umfang ein, während herkömmliche Abwehrsysteme wie Boden-Luft-Raketen und Lasersysteme Kosten verursachen, die um ein Vielfaches höher sind als die Bedrohung, die sie abwehren. Der Prototyp des Interceptor-P1 wurde speziell dafür entwickelt, dieses Missverhältnis zu beseitigen.

     

    „Die Bedrohung durch Drohnen in modernen Kampfzonen nimmt schneller zu, als für den klassischen Verteidigungshaushalt verkraftbar ist. Wir entwickeln unseren Interceptor-P1 mit dem Ziel, Militär- und Sicherheitskräften eine kostengünstige, skalierbare Lösung zu bieten. Wir entwickeln ein Abfang- und Anti-Drohnen-System für eine neue Ära der asymmetrischen Kriegsführung“, so Shaun Passley, PhD, CEO von ZenaTech. „Unsere Strategie besteht darin, Kunden aus dem Verteidigungssektor ein umfassendes Spektrum an Drohnenabwehrlösungen anzubieten, die auf einer kontinuierlichen Seeüberwachung bestehend aus der ZenaDrone 2000 und der IQ Glider-Startstation basieren. Unsere neuen Technologien bilden zudem ein umfassendes, mehrschichtiges UAS-Abwehrökosystem für Land-, See- und Küstengebiete, das auf den einmalig einsetzbaren Punktabfangfähigkeiten des Interceptor-P1 basiert. Genau diese Art von integrierten, kosteneffizienten Fähigkeiten sind im Beschaffungswesen der modernen Verteidigung gefragt.“

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