Fast jede Rezession begann so – jetzt zählen nur noch Wochen

Schon vor der Eskalation im Nahen Osten zeigte die US-Wirtschaft erste Schwächesignale. Laut Moody’s lag die Wahrscheinlichkeit einer Rezession innerhalb der nächsten zwölf Monate zuletzt bei 49 Prozent. Zandi erwartet, dass dieser Wert mit den nächsten Berechnungen auf über 50 Prozent steigen könnte. "Eine Rezession ist erneut eine ernsthafte Bedrohung", schrieb er auf der Plattform X.

Steigende Ölpreise infolge des Iran-Konflikts könnten die US-Wirtschaft nach Einschätzung des Moody’s-Ökonomen Mark Zandi erneut in Richtung Rezession treiben. Besonders kritisch wäre eine länger anhaltende Störung der Ölversorgung über die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des globalen Öls transportiert wird.

Der Konflikt mit dem Iran verschärft die Lage vor allem über steigende Energiepreise. Höhere Ölpreise wirken sich schnell auf Verbraucher aus, etwa über teureren Treibstoff oder Transportkosten. Zandi warnte, dass eine Rezession kaum zu vermeiden sein könnte, wenn die Ölpreise noch einige Wochen auf dem aktuellen hohen Niveau bleiben. "Viele waren sich sicher, dass nach der geldpolitischen Straffung der Fed vor ein paar Jahren ein Abschwung bevorstand, sagten dies lautstark, lagen aber falsch. Wenn die Ölpreise jedoch noch viel länger (Wochen und nicht Monate) auf hohem Niveau bleiben, wird eine Rezession schwer zu vermeiden sein", schrieb er.

Die wirtschaftliche Ausgangslage ist ohnehin angespannt. Das Wachstum der US-Wirtschaft lag im vierten Quartal 2025 laut offiziellen Daten nur noch bei 0,7 Prozent. Auch der US-Arbeitsmarkt zeigt erste Schwächen, und mehrere Konjunkturindikatoren haben sich zuletzt verschlechtert.

Andere Ökonomen sind bisher vorsichtiger mit Rezessionsprognosen. Einige Investmentbanken sehen die Wahrscheinlichkeit eines Abschwungs weiterhin nur im Bereich von 30 bis 40 Prozent. Dennoch gilt ein Anstieg der Ölpreise historisch als ernstzunehmendes Warnsignal. Laut Zandi ging fast jeder US-Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg – mit Ausnahme des kurzen pandemiebedingten Einbruchs 2020 – ein deutlicher Anstieg der Ölpreise voraus.

Zwar produzieren die USA heute etwa so viel Öl und Gas, wie sie verbrauchen, was die direkten Auswirkungen globaler Preisschocks etwas abmildert. Dennoch würden amerikanische Verbraucher laut Zandi von einem plötzlichen Anstieg der Energiepreise "hart und schnell" getroffen.

Trotz dieser Risiken zeigen sich die Finanzmärkte bislang relativ gelassen. Der S&P 500 notiert zwar unter seinem Rekordhoch vom Januar, doch viele Strategen sind sich einig, dass die Börse derzeit noch keine Rezession einpreist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 108,13 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer