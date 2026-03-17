    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Wenn Öl teuer wird

    1101 Aufrufe 1101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fast jede Rezession begann so – jetzt zählen nur noch Wochen

    Steigende Ölpreise gelten historisch als gefährliches Warnsignal. Laut Moody’s könnten schon wenige Wochen hoher Energiepreise reichen.

    Für Sie zusammengefasst
    Wenn Öl teuer wird - Fast jede Rezession begann so – jetzt zählen nur noch Wochen
    Foto: Richard B. Levine - Sipa USA

    Steigende Ölpreise infolge des Iran-Konflikts könnten die US-Wirtschaft nach Einschätzung des Moody’s-Ökonomen Mark Zandi erneut in Richtung Rezession treiben. Besonders kritisch wäre eine länger anhaltende Störung der Ölversorgung über die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des globalen Öls transportiert wird.

    Schon vor der Eskalation im Nahen Osten zeigte die US-Wirtschaft erste Schwächesignale. Laut Moody’s lag die Wahrscheinlichkeit einer Rezession innerhalb der nächsten zwölf Monate zuletzt bei 49 Prozent. Zandi erwartet, dass dieser Wert mit den nächsten Berechnungen auf über 50 Prozent steigen könnte. "Eine Rezession ist erneut eine ernsthafte Bedrohung", schrieb er auf der Plattform X.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.150,00€
    Basispreis
    5,14
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.261,21€
    Basispreis
    4,74
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Konflikt mit dem Iran verschärft die Lage vor allem über steigende Energiepreise. Höhere Ölpreise wirken sich schnell auf Verbraucher aus, etwa über teureren Treibstoff oder Transportkosten. Zandi warnte, dass eine Rezession kaum zu vermeiden sein könnte, wenn die Ölpreise noch einige Wochen auf dem aktuellen hohen Niveau bleiben. "Viele waren sich sicher, dass nach der geldpolitischen Straffung der Fed vor ein paar Jahren ein Abschwung bevorstand, sagten dies lautstark, lagen aber falsch. Wenn die Ölpreise jedoch noch viel länger (Wochen und nicht Monate) auf hohem Niveau bleiben, wird eine Rezession schwer zu vermeiden sein", schrieb er.

    Die wirtschaftliche Ausgangslage ist ohnehin angespannt. Das Wachstum der US-Wirtschaft lag im vierten Quartal 2025 laut offiziellen Daten nur noch bei 0,7 Prozent. Auch der US-Arbeitsmarkt zeigt erste Schwächen, und mehrere Konjunkturindikatoren haben sich zuletzt verschlechtert.

    Andere Ökonomen sind bisher vorsichtiger mit Rezessionsprognosen. Einige Investmentbanken sehen die Wahrscheinlichkeit eines Abschwungs weiterhin nur im Bereich von 30 bis 40 Prozent. Dennoch gilt ein Anstieg der Ölpreise historisch als ernstzunehmendes Warnsignal. Laut Zandi ging fast jeder US-Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg – mit Ausnahme des kurzen pandemiebedingten Einbruchs 2020 – ein deutlicher Anstieg der Ölpreise voraus.

    Zwar produzieren die USA heute etwa so viel Öl und Gas, wie sie verbrauchen, was die direkten Auswirkungen globaler Preisschocks etwas abmildert. Dennoch würden amerikanische Verbraucher laut Zandi von einem plötzlichen Anstieg der Energiepreise "hart und schnell" getroffen.

    Trotz dieser Risiken zeigen sich die Finanzmärkte bislang relativ gelassen. Der S&P 500 notiert zwar unter seinem Rekordhoch vom Januar, doch viele Strategen sind sich einig, dass die Börse derzeit noch keine Rezession einpreist.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 108,13$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wenn Öl teuer wird Fast jede Rezession begann so – jetzt zählen nur noch Wochen Steigende Ölpreise gelten historisch als gefährliches Warnsignal. Laut Moody’s könnten schon wenige Wochen hoher Energiepreise reichen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     