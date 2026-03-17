Preis für Opec-Öl deutlich gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec Roholpreis deutlich gestiegen in Wien heuteakt
- Korbpreis am Montag bei 12899 Dollar je BarrelOpec
- Opec berechnet Preis auf Basis wichtiger Sortenakt
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 128,99 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 2,09 Dollar mehr als am Freitag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/nas
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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goldbug25 schrieb 15.03.26, 19:05
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Heute Abend 108 $ bei Lang & Schwarz
eRnIe_One schrieb 14.03.26, 19:36
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So ist es.
hier eine Einschätzung von jdn, der etwas von seinem Fach versteht, speziell die Waffen betreffend, former Major, Intelligence Officer, US Marine, and UN Weapons Inspector.
Zudem hier die Einschätzung von einem ehemaliger britischer Diplomat + mi6 Offizier
MIT Prof Ted Postol: U.S. Iran Missile War
Professor of Sience, Technology & Nat'l Security
HIer beschreibt er im Detail die Raketen inkl. der Effektivität der Abwehrsysteme
Sieht wohl aus, dass die Straße erst mal zu bleibt.
Was bei uns DE in den Medien diskutiert wird, ist mal wieder unter aller Kanone, pure Propaganda, von Bild und ÖRR, leider, pure isra€lische Propaganda, da ist Aljazerra English 10x besser und unabhängiger, leider. Da gibt es wenigstens auch mal Kontroversen.
Semmelrolle schrieb 12.03.26, 12:26
Amerika hat bis jetzt 2x einen Waffenstillstand gefordert, die Iraner haben abgelehnt. Jeder der nach den ÖRR seine Meinung schließt hat die Welt grundlegend nicht verstanden. Etliche unabhängige Medienberichten zufolge die sich REIN auf Fakten beziehen zeigen uns eigentlich in was für eine Propaganda wir leben.mitdiskutieren »
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
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