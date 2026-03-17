Preis für Opec-Öl deutlich gestiegen

So ist es.





hier eine Einschätzung von jdn, der etwas von seinem Fach versteht, speziell die Waffen betreffend, former Major, Intelligence Officer, US Marine, and UN Weapons Inspector.





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Zudem hier die Einschätzung von einem ehemaliger britischer Diplomat + mi6 Offizier





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MIT Prof Ted Postol: U.S. Iran Missile War

Professor of Sience, Technology & Nat'l Security

HIer beschreibt er im Detail die Raketen inkl. der Effektivität der Abwehrsysteme





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Sieht wohl aus, dass die Straße erst mal zu bleibt.









Was bei uns DE in den Medien diskutiert wird, ist mal wieder unter aller Kanone, pure Propaganda, von Bild und ÖRR, leider, pure isra€lische Propaganda, da ist Aljazerra English 10x besser und unabhängiger, leider. Da gibt es wenigstens auch mal Kontroversen.