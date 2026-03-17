Refined Energy durchteuft erfolgreich die angepeilte Diskordanz in erstem Bohrloch bei Dufferin West – Bohrungen bei vorrangigem EM-Leiter werden fortgesetzt

Vancouver, British Columbia, 17. März 2026 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FRA: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das erste Bohrloch seines ersten Bohrprogramms im Konzessionsgebiet Dufferin West, das in der produktiven Uranregion des Athabasca-Beckens in Saskatchewan liegt, erfolgreich die Zieltiefe unterhalb der Diskordanz erreicht hat.

Höhepunkte

- Das allererste Bohrloch (DW26-001) erreichte erfolgreich die angepeilte Tiefe der Diskordanz bei 332 m und bestätigte somit das geologische Modell des Unternehmens.

- Das zweite Bohrloch (DW26-002) ist derzeit im Gange und erprobt denselben vorrangigen EM-Leiter sowie das damit in Zusammenhang stehende strukturelle Ziel.

- Die Boden-Gravitationsuntersuchung wurde abgeschlossen, um die strukturellen Bohrziele weiter zu verfeinern.

- Das erste Bohrprogramm ist für mindestens drei Bohrlöcher auf insgesamt etwa 1.200 m geplant.

Bohrloch DW26-001 durchschnitt die Diskordanz in einer Tiefe von 332 m und wurde im Grundgebirge in einer Tiefe von 432 m abgeschlossen. Die Kernprotokollierung und die Probenahmen sind im Gange, wobei die Proben zur detaillierten Analyse sowie zur Ermittlung der Analyseergebnisse an ein akkreditiertes Labor geschickt werden.

MWH Geo-Surveys hat kürzlich eine Boden-Gravitationsuntersuchung im Zielgebiet abgeschlossen. Insgesamt wurden 817 einzelne Messstationen in einem Raster von 50 m mal 100 m untersucht, das eine Fläche von etwa 530 ha abdeckt. Die vorläufigen Ergebnisse wurden in die Zielauswahl für das zweite Bohrloch einbezogen und werden auch für die Zielauswahl des geplanten dritten Bohrlochs herangezogen.

Das zweite Bohrloch, DW26-002, das etwa 100 m südlich des ersten Bohrlochs liegt, ist nun im Gange. Das zweite Bohrloch wurde konzipiert, um denselben elektromagnetischen („EM“) Leiter weiter zu bewerten, der bereits durch frühere luftgestützte VTEM-Daten identifiziert und durch ein kürzlich abgeschlossenes geophysikalisches Bodenprogramm mit zeitbereichsorientierter Moving-Loop-EM-(TEM)-Technik verfeinert wurde.