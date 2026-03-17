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    Polen will keine Soldaten in den Iran schicken

    Für Sie zusammengefasst
    • Polens Regierung entsendet keine Truppen nach Iran
    • Land Luft und Seestreitkraefte sind nicht geplante
    • Polen Fokus liegt auf Nato Aufgaben und Sicherheit
    Polen will keine Soldaten in den Iran schicken
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Regierung will keine Truppen in den Iran entsenden. "Das gilt sowohl für unsere Land-, Luft- als auch für unsere Seestreitkräfte, die sich noch im Aufbau befinden", sagte Ministerpräsident Donald Tusk. Sein Land habe im Rahmen der Nato andere Aufgaben, und der Konflikt im Nahen Osten betreffe nicht unmittelbar Polens Sicherheit. "Und unsere Verbündeten, auch die Amerikaner, verstehen das."

    Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Verbündeten der von Russland angegriffenen Ukraine. Es fühlt sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet massiv auf. Bereits am Montag hatte Polens Außenminister Radoslaw Sikorski der Forderung von US-Präsident Donald Trump eine Absage erteilt, Nato-Staaten sollten Kriegsschiffe für die Öffnung der Straße von Hormus entsenden. Polen habe keinerlei Pläne, sich an einer solchen Mission zu beteiligen, sagte Sikorski./dhe/DP/men





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