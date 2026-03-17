Börsen im Banne des Krieges

Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Handelswoche ihren Abwärtstrend, in dem sie seit dem Beginn des Iran-Kriegs stecken, fortgesetzt. Allerdings gingen die Kurse deutlich weniger stark nach unten als in den Tagen zuvor. Das dominierende Thema an der Börse war einmal mehr die Entwicklung des Ölpreises; ergänzt durch die immer stärker postulierte Angst vor einer Stagflation.

Rückblick: Ölkrise und Lichtblicke

Gestützt wurde der Aktienmarkt dagegen von einigen erfreulichen Unternehmenszahlen im Rahmen der laufenden Bilanzberichtssaison und teilweise auch von Zinshoffnungen. Letztere kollidierten allerdings mit den Stagflationssorgen und einer großen Risikoscheu der Anleger. Dadurch waren die immer wieder zu beobachtenden Erholungsversuche sowohl am Aktien- als auch am Rentenmarkt letztlich auch nicht nachhaltig.

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