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    Börsen im Banne des Krieges

    Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Handelswoche ihren Abwärtstrend, in dem sie seit dem Beginn des Iran-Kriegs stecken, fortgesetzt. Allerdings gingen die Kurse deutlich weniger stark nach unten als in den Tagen zuvor. Das dominierende Thema an der Börse war einmal mehr die Entwicklung des Ölpreises; ergänzt durch die immer stärker postulierte Angst vor einer Stagflation.

    Rückblick: Ölkrise und Lichtblicke
    Gestützt wurde der Aktienmarkt dagegen von einigen erfreulichen Unternehmenszahlen im Rahmen der laufenden Bilanzberichtssaison und teilweise auch von Zinshoffnungen. Letztere kollidierten allerdings mit den Stagflationssorgen und einer großen Risikoscheu der Anleger. Dadurch waren die immer wieder zu beobachtenden Erholungsversuche sowohl am Aktien- als auch am Rentenmarkt letztlich auch nicht nachhaltig.

    Hier geht’s zum Marktüberblick der Gettex… 




    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Börsen im Banne des Krieges Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Handelswoche ihren Abwärtstrend, in dem sie seit dem Beginn des Iran-Kriegs stecken, fortgesetzt. Allerdings gingen die Kurse deutlich weniger stark nach unten als in den Tagen zuvor. Das …
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