Inturai Ventures gründet Defence Advisory Board zur Unterstützung seiner globalen Militärstrategie

- Inturai bildet eigens ein Defence Advisory Board, um die Expansion in die Märkte für Verteidigung und nationale Sicherheit voranzutreiben.

- Rear-Admiral (a. D.) Casper Donovan, Alex Makrodimitras und Shawn McGowan verfügen über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Einsatzführung, Verteidigungstechnologie sowie nationale Sicherheit.

- Das Unternehmen prüft derzeit aktiv Möglichkeiten zur Beschleunigung seiner nordamerikanischen Militär- und Verteidigungsstrategie.

Vancouver, British Columbia – 17. März 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, die Gründung des Inturai Defence Advisory Board bekannt zu geben, einer strategischen Beratergruppe, die eingerichtet wurde, um die Expansion des Unternehmens in die Märkte für Verteidigung und nationale Sicherheit voranzutreiben.

Das Advisory Board vereint hochrangige Führungskräfte mit Erfahrung in den Bereichen militärische Operationen, Beschaffung im Verteidigungsbereich, neue Technologien und nationale Sicherheitspolitik. Ihr gebündeltes Fachwissen wird die Weiterentwicklung und den Einsatz der Spatial-Intelligence-Plattform von Inturai in militärischen und damit verbundenen staatlichen Anwendungen unterstützen.

Dem Defence Advisory Board gehören an:

Rear-Admiral (a. D.) Casper Donovan

Rear-Admiral (a. D.) Casper Donovan diente 35 Jahre lang in den kanadischen Streitkräften und stieg zuletzt zum stellvertretenden Kommandeur der Royal Canadian Navy auf, der zweithöchsten operativen Position in der Marine. In dieser Funktion war er für die Überwachung der Einsatzbereitschaft der Marine mitverantwortlich und spielte eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Zukunftstechnologien und Initiativen zur Fähigkeitsentwicklung der Streitkräfte.

Nach seiner militärischen Laufbahn war Herr Donovan als Co-Executive Director der kanadischen Untersuchungskommission zu ausländischer Einmischung tätig, die ausländische Einmischung in Kanadas demokratische Institutionen und Wahlprozesse untersuchte.

Während seiner gesamten Marinekarriere befehligte er operative Einsätze weltweit, darunter Missionen der Koalition und der NATO, und diente zuvor als Kommandant der HMCS Vancouver.