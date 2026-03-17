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    Silber – wie man nun clever agiert

    Warum steigen Aktien, obwohl die geopolitischen Risiken so hoch sind wie seit Jahren nicht mehr? Genau dieses Paradoxon haben wir am Mittag auf dem Börsenparkett besprochen. Hier geht’s zu Nicolas-Interview bei AktionärsTV

    Im Mittelpunkt steht zunächst das Spannungsfeld aus Nahost-Eskalation, Ölmarkt und US-Politik. Trotz der Blockade der Straße von Hormuz und eines extrem angespannten geopolitischen Umfelds bleiben die US-Indizes erstaunlich stabil. Der Markt setzt offenbar darauf, dass die Eskalation begrenzt bleibt. Wir verweisen nochmal auf die 3 M’s – Munition, Markets & Midterms… 

    Ein Thema war auch Gold & Silber, wo wir zuletzt eine Konsolidierung auf hohem Niveau sehen. Dazu möchten wir an das Interview anknüpfen und einen Disc. Call auf Silber zeigen. Wie argumentiert sind die Konditionen hier derzeit klassischen „Long-Spekulationen“ deutlich überlegen. Silber muss um ein vielfaches zulegen, bis sich eine „normale“ Spekulation über einen Call lohnt.

    Silber Disc. Call
    WKN MN01UK
    Basis 85 USD
    Cap 90 USD
    Briefkurs 1,50 Euro
    Max. Auszahlung 5 Dollar
    Laufzeit Dezember 2026



    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Silber – wie man nun clever agiert Warum steigen Aktien, obwohl die geopolitischen Risiken so hoch sind wie seit Jahren nicht mehr? Genau dieses Paradoxon haben wir am Mittag auf dem Börsenparkett besprochen. Hier geht’s zu Nicolas-Interview bei AktionärsTV.  Im Mittelpunkt steht …
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