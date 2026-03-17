Silber – wie man nun clever agiert

Warum steigen Aktien, obwohl die geopolitischen Risiken so hoch sind wie seit Jahren nicht mehr? Genau dieses Paradoxon haben wir am Mittag auf dem Börsenparkett besprochen. Hier geht’s zu Nicolas-Interview bei AktionärsTV.

Im Mittelpunkt steht zunächst das Spannungsfeld aus Nahost-Eskalation, Ölmarkt und US-Politik. Trotz der Blockade der Straße von Hormuz und eines extrem angespannten geopolitischen Umfelds bleiben die US-Indizes erstaunlich stabil. Der Markt setzt offenbar darauf, dass die Eskalation begrenzt bleibt. Wir verweisen nochmal auf die 3 M’s – Munition, Markets & Midterms…

Ein Thema war auch Gold & Silber, wo wir zuletzt eine Konsolidierung auf hohem Niveau sehen. Dazu möchten wir an das Interview anknüpfen und einen Disc. Call auf Silber zeigen. Wie argumentiert sind die Konditionen hier derzeit klassischen „Long-Spekulationen“ deutlich überlegen. Silber muss um ein vielfaches zulegen, bis sich eine „normale“ Spekulation über einen Call lohnt.

Silber Disc. Call

WKN MN01UK

Basis 85 USD

Cap 90 USD

Briefkurs 1,50 Euro

Max. Auszahlung 5 Dollar