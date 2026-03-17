"Sofort abschalten": US-Politiker gehen gegen umstrittenes KI-Tool vor!

Die republikanische Senatorin Marsha Blackburn und der demokratische Senator Peter Welch richteten einen Brief an ByteDance-Chef Liang Rubo. Darin verlangen sie einen sofortigen Stopp der neuen Version der Anwendung.

In Washington wächst der Druck auf den chinesischen Techkonzern ByteDance. Zwei US-Senatoren fordern den Konzern auf, seine neue KI-Video-App Seedance sofort abzuschalten, wie CNBC berichtet.

Seedance erzeugt mithilfe künstlicher Intelligenz Videos mit realen Personen und bekannten Figuren. Genau das sorgt für massive Kritik. Blackburn und Welch schreiben, Seedance 2.0 sei "das bislang eklatanteste Beispiel für eine Urheberrechtsverletzung durch ein Produkt von ByteDance". Der Konzern müsse "Seedance unverzüglich einstellen und wirksame Schutzmaßnahmen ergreifen, um weitere rechtswidrige Inhalte zu verhindern".

KI erstellt Videos mit Prominenten

Die Senatoren verweisen auf mehrere Beispiele aus der Plattform. Seit dem Start am 12. Februar hätten Nutzer Videos mit Hollywood-Stars und bekannten Serienfiguren generiert.

Darunter seien Szenen mit den Schauspielern Tom Cruise und Brad Pitt sowie Inhalte aus der Netflix-Serie "Stranger Things". Solche Beispiele wecken in Washington die Sorge, dass KI-Modelle ohne ausreichenden Schutz geistiges Eigentum nutzen.

In ihrem Schreiben betonen Blackburn und Welch: "Verantwortungsbewusste globale Unternehmen halten sich an die Gesetze und achten grundlegende wirtschaftliche Rechte, darunter den Schutz geistigen Eigentums und den Schutz der persönlichen Ebenbildrechte."

ByteDance reagiert auf Vorwürfe

ByteDance reagierte auf die Kritik mit einem Statement gegenüber CNBC. Ein Sprecher erklärte: "ByteDance respektiert geistige Eigentumsrechte, und wir haben die Bedenken bezüglich Seedance 2.0 zur Kenntnis genommen."

Das Unternehmen arbeite daran, bestehende Sicherheitsmechanismen zu verstärken. Ziel sei es, "die unbefugte Nutzung von geistigem Eigentum und Bildnissen durch Nutzer zu verhindern".

Auch Hollywood erhöht den Druck

Nicht nur Politiker stellen sich gegen die neue KI-Technologie. Laut Branchenberichten haben auch große Hollywood-Organisationen reagiert.

Die Motion Picture Association schickte ByteDance eine sogenannte Cease-and-Desist-Aufforderung. Damit verlangen Rechteinhaber, bestimmte Aktivitäten sofort einzustellen.

Das Tech-Portal The Information berichtet zudem, ByteDance habe den globalen Start von Seedance 2.0 vorerst pausiert.

KI-Regulierung bleibt schwierig

Der Konflikt zeigt ein größeres Problem. Der US-Kongress hält sich bei der Regulierung von KI bislang weitgehend zurück. Viele Abgeordnete wollen Innovation nicht bremsen, besonders im Wettbewerb mit ausländischen Techfirmen.

Gleichzeitig versuchen einige Politiker gezielte Regeln einzuführen. Blackburn und Welch stellten bereits im August einen Gesetzentwurf vor. Er soll Künstler besser davor schützen, dass ihre Werke ohne Zustimmung zum Training von KI-Systemen genutzt werden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion