Lufthansa macht neuen Vorschlag zu Piloten-Renten

Die dafür aufgewendeten Mittel könnten kostenneutral in die betriebliche Altersversorgung sämtlicher Pilotinnen und Piloten einfließen und die Betriebsrenten für alle um bis zu 50 Prozent erhöhen, heißt es in einem Vorschlag an die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Kolleginnen und Kollegen, die absehbar vor der Übergangsversorgung stehen, müssen aber noch darauf vertrauen können.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im festgefahrenen Tarifkonflikt mit ihren Piloten hat die Lufthansa einen neuen Vorschlag zu den umstrittenen Betriebsrenten gemacht. Dieser sieht nach Unternehmensangaben einen Verzicht auf die bislang übliche Übergangsversorgung für vorzeitig ausscheidende Beschäftigte vor.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!

Bislang verfalle die Übergangsversorgung für diejenigen, die bis zur gesetzlichen Altersgrenze von 65 Jahren fliegen wollen, argumentiert Lufthansa. Integrierte Systeme seien auch bei den von der VC als beispielhaft genannten Airlines KLM oder British Airways üblich.

Die VC hat im Streit um die Betriebsrenten bislang zwei Streikwellen veranstaltet. Erst vergangene Woche fielen wegen eines Ausstands Hunderte Flüge aus. Den neuen Vorschlag habe man erhalten und werde ihn in der Tarifkommission prüfen, wie eine VC-Sprecherin erklärte./ceb/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 7,88 auf Tradegate (17. März 2026, 13:35 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -3,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,55 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,49 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +0,98 %/+13,61 % bedeutet.



